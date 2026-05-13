La Quintana se entrega al concierto de Los40 Santiago Pop

Kike Varela, dj compostelano (de A Rocha) ha abierto el festival Los40 Santiago Pop de las Fiestas de la Ascensión con el golpe techno folk de "Carmiña Carmela", tema a medias con el gaiteiro Álvaro Puga que le ha acompañado en un corte que el pincha compostelano ha mezclado con "La Morocha', el mega hit de Luck Ra y BM.

Antes, Tony Aguilar ha puesto fragmentos bailables de Romeo Santos y de otros nombres destacados del top de Los40 en una Quintana ("La plaza más bonita de España") que a los diez minutos de empezar el festival ya tenía unas mil personas sentadas en las escaleras del Café Literarios y otras mil y pico (y subiendo) arremolinadas frente al escenario.

Detrás saltaron a escena, Tapa d'Orella, dúo gallego con raíces en Verín, formado por Pappaquino & Willow GHZ, quienes tras un intento de balada, mudaron su propuesta hacia una cumbia (mejor acogida) con sonidos pregrabados, ofreciendo como segundo tema "O menos malo", corte festivo con un toque de ska bien recibido.

Tras regresar el maestro de ceremonias, mucho más celebradas fueron las primeras notas de "Superestrella", éxito de la cantante catalana Aitana (fue parte del O Son do Camiño 2023) aireado por el locutor-dj y entonado por cientos de personas (muchas más ellas que ellos), una escena captada en móvil por Aguilar para lanzar en las redes sociales de la emisora organizadora: "Para que sepan en Sevilla, Barcelona y otras ciudades lo bien que se pasa en Santiago en las Fiestas de la Ascensión", dijo para dar luego paso en el escenario a la balear Daniela Blasco (Benidorm Fest 2025), que, rodeada de cuatro bailarines ofrece "Popstars", antes de interpretar "Uh nana", dos cortes de ese pop latin urban bailable con solvente resultado, más al considerar que la mallorquina bailó con intensidad de diva hiphop sin dejar de cantar.

Al filo de las diez de la noche, Aguilar lució al viento una aplaudida bufanda del Monbus Obradoiro mientras gritaba el alegre estribillo de "Café con ron", canción de Bad Bunny y Los Pleneros de la Cresta, prólogo de la salida a escena de Kenneth (Benidorm Fest), vocalista de la orquesta gallega El Combo Dominicano que empezó con "Oh mama es que tú eres un 10", seguida de "Los ojos no mienten" (también con bases pregrabadas, como Daniela y Tapas d'Orella) y de una coreada miniversión de "Bonita", de J Balvin y Jowell & Randy y esa frase que dice: "Se pone caliente cuando escucha este perreo, y yo también me pongo caliente si la veo...", seguida de un remix de "El fin del mundo", hitazo de la banda indie La La Love You, apología al amor y el baile y de otro remix del "Princesas" de El Canto del Loco.

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Parte de una noche que completaron en el escenario de la Quintana (ya casi llena al caer la noche): Samuraï, Marlon, Ruslana, Chiara Oliver, Kike y Xoán Fórneas (O Xoán), en un espacio con siete barras y cañas de cerveza a tres euros y el agua a 1,50 euros, área de baños y plataforma para personas con movilidad reducida.