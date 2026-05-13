Denuncian tres afeccións patrimoniais
A sociedade civil de Santiago reclama una "avaliación independente" ante a "grave alteración" nas gárgolas do Hostal
Fonseca, o Ateneo, Apatrigal e o Casino remitiron un escrito a Icomos-España no que expresan as súas demandas respecto da solución adoptada con estes elementos
Entidades da sociedade civil compostelá fixeron efectiva a súa mobilización ante a intervención realizada nas gárgolas do Hostal dos Reis Católicos tras a instalación duns canos metálicos que xeraron polémica nas últimas semanas. A Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca, o Ateneo de Santiago, Apatrigal e a Asociación Cultural Casino remitiron a Icomos-España (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) un escrito no que poñen no seu coñecemento a "grave alteración" levada a cabo e reclaman unha "avaliación independente" da situación.
Tres tipos de afeccións patrimoniais
Neste escrito sinálanse tres tipos de afeccións aos aspectos histórico-artísticos e patrimoniais. Por unha banda, denuncian o impacto nas gárgolas, cun cano "totalmente alleo" á súa morfoloxía e ao seu espírito histórico, artístico e estético, provocando "unha perda de autenticidade e un dano material innecesario".
As asociacións tamén apuntan ás repercusións na fachada do Hostal, ao incorporar "elementos discordantes que alteran a percepción do conxunto e afectan a integridade estética". Por último, poñen o foco nas consecuencias sobre a Praza do Obradoiro, que se transforma "dunha paisaxe acolledora nun espazo hostil".
Actuación contraria a principios internacionais
Asa entidades tamén critican que a actuación contravén os principios internacionais de conservación recollidos na Carta de Venecia do ano 1964, así como o Plan Especial da Cidade Histórica, textos que falan de mínima intervención ou conservación do ben patrimonial sen alterar as súas características.
Do mesmo xeito, sinalan que "chama tamén a atención o feito de non existir a día de hoxe acceso público á memoria técnica detallada da intervención, nin aos informes que xustifiquen a solución adoptada, nin ás autorizacións específicas das administracións concernidas".
Por todo isto, solicitan a Icomos unha avaliación independente, tanto da reversibilidade da intervención como da súa idoneidade técnica; unha investigación sobre a existencia de alternativas menos intrusivas; unha avaliación do impacto real sobre a autenticidade do ben e o seu entorno; e que recomende ás autoridades competentes a revisión do proxecto.
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival