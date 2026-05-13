A USC acolle a presentación dun libro que revisa o pensamento e o legado de Jesús Mosterín
Coordinado por Avelino Muleiro e presentado este martes 12 de maio en Filosofía, reúne ensaios de destacadas figuras da filosofía e da ciencia sobre a obra e a dimensión humana do autor catalán
L.R.
A Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago acolleu este martes 12 de maio a presentación do libro Jesús Mosterín: el filósofo de la verdad, coordinado polo profesor e presidente do grupo Aletheia de Vigo, Avelino Muleiro.
Trátase dunha homenaxe póstuma ao gran filósofo da Ciencia de España e catedrático da Universidade de Barcelona de Lóxica e Filosofía da Ciencia, falecido en 2017.
No acto tomaron a palabra Javier Barcia, profesor de Estética da USC e presidente da Sociedade Interuniversitaria de Filosofía; Alba Iglesias, profesora de Filosofía da Universidade de Vigo, Marcelino Agís, catedrático de Filosofía da USC e o autor, exalumno de Mosterín e amigo personal, que organiza cada ano as Xornadas de Filosofía de Vigo, polas que pasou en varias edicións Jesús Mosterín.
Dende a lóxica matemática á defensa dos animais
O libro articúlase como unha colección de ensaios independentes escritos por destacadas figuras do pensamento e da ciencia. O seu propósito central é ofrecer unha reconstrución intelectual e afectiva de Jesús Mosterín, abordando de maneira integral tanto a súa obra como a súa figura persoal. Ao longo das súas páxinas percorren ámbitos tan diversos como a lóxica matemática, a bioloxía, a ética, a linguaxe, a neurociencia e a defensa dos animais, sen deixar de lado a súa faceta de profesor, editor, marido e pai. O conxunto conforma un retrato amplo e poliédrico que reivindica a Mosterín como unha figura imprescindible da filosofía contemporánea española e permite ao lector afondar con profundidade na riqueza e vixencia do seu pensamento e do seu legado.
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga