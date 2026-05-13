A USC acolle a presentación dun libro que revisa o pensamento e o legado de Jesús Mosterín

Coordinado por Avelino Muleiro e presentado este martes 12 de maio en Filosofía, reúne ensaios de destacadas figuras da filosofía e da ciencia sobre a obra e a dimensión humana do autor catalán

Participantes na presentación do libro 'Jesús Mosterín, el filósofo de la verdad' na Facultade de Filosofía. / Cedida

L.R.

Santiago

A Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago acolleu este martes 12 de maio a presentación do libro Jesús Mosterín: el filósofo de la verdad, coordinado polo profesor e presidente do grupo Aletheia de Vigo, Avelino Muleiro.

Trátase dunha homenaxe póstuma ao gran filósofo da Ciencia de España e catedrático da Universidade de Barcelona de Lóxica e Filosofía da Ciencia, falecido en 2017.

No acto tomaron a palabra Javier Barcia, profesor de Estética da USC e presidente da Sociedade Interuniversitaria de Filosofía; Alba Iglesias, profesora de Filosofía da Universidade de Vigo, Marcelino Agís, catedrático de Filosofía da USC e o autor, exalumno de Mosterín e amigo personal, que organiza cada ano as Xornadas de Filosofía de Vigo, polas que pasou en varias edicións Jesús Mosterín.

Dende a lóxica matemática á defensa dos animais

O libro articúlase como unha colección de ensaios independentes escritos por destacadas figuras do pensamento e da ciencia. O seu propósito central é ofrecer unha reconstrución intelectual e afectiva de Jesús Mosterín, abordando de maneira integral tanto a súa obra como a súa figura persoal. Ao longo das súas páxinas percorren ámbitos tan diversos como a lóxica matemática, a bioloxía, a ética, a linguaxe, a neurociencia e a defensa dos animais, sen deixar de lado a súa faceta de profesor, editor, marido e pai. O conxunto conforma un retrato amplo e poliédrico que reivindica a Mosterín como unha figura imprescindible da filosofía contemporánea española e permite ao lector afondar con profundidade na riqueza e vixencia do seu pensamento e do seu legado.

