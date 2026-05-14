Fiestas de la Ascensión
La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar
Las citas en Praterías y la Quintana juntan a mucho público en el día grande de los festejos compostelanos
Tras el multitudinario festival Los 40 Santiago Pop de la noche del miércoles, las Fiestas de la Ascensión brillan este jueves en Santiago en su día grande gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar que, en Praterías y la Quintana, han juntado este jueves a cientos de personas, cerca de mil en cada espacio para dos de las citas clásicas de los festejos de entrada libre.
Tradición
En la ciudad, mientras la cola de la Catedral por Praterías junta a medio centenar de personas y la furgoneta grande de Correos reparte mochilas y maletas por la Zona Vella, la Banda Municipal de Música de Santiago y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecieron desde las doce del mediodía un concierto conjunto bajo la dirección de David Fiuza.
Cinco mujeres 'debutantes'
En la cita, un estreno el del grupo de pandeireteiras y cantareiras de dicha formación de Sar, "en su estreno", dice Fiuza, antes de dar paso en la Quintana a un quinteto formado por Patricia Mosqueira, Begoña Pérez, Raquel Santos, Pilar Sexto y Ana Suárez, intervención respetada por la lluvia, que dejó caer unas gotas justo a las 13.10 horas, minutos después del aplauso final.
Todo parte de un Día de la Ascensión que empezó a nivel festivo a las 10.00 horas con una alborada de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo, desde Conxo a la Praza de Fonseca.
Cabezudos
A las 12.30 horas empezó en Praterías el tradicional baile con la comparsa de cabezudos, divertida familia festeira de ocho personajes queridos a rabiar, troupe que recorrió el casco histórico compostelano, desde la rúa Nova para desfilar por Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova.
Más actividades
Y desde las 18 horas, este jueves, cita con Folk na Rúa con las agrupaciones compostelanas Ultreia, Bricadeira, Cantigas e Agarimos y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar. Entre las 18.00 y las 19.30 horas, las distintas agrupaciones llevarán su música a las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro antes de realizar una actuación conjunta en Praterías.
El día grande de las fiestas ofrece además la representación de la obra de teatro 'Esencia' (con Juan Echanove y Joaquin Climent) en el Auditorio de Galicia (20.30 h.), el concierto de Mondra en la Quintana (21.00 h.) y la actuación de la orquesta Marbella en la Alameda (22.00 horas).
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