Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en San LourenzoVía verdeTanxugueirasOkupas BertamiránsHantavirus
instagram

Fiestas de la Ascensión

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

Las citas en Praterías y la Quintana juntan a mucho público en el día grande de los festejos compostelanos

Espectaculo de cabezudos en Praterías.

Espectaculo de cabezudos en Praterías. / Jesús Prieto

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Tras el multitudinario festival Los 40 Santiago Pop de la noche del miércoles, las Fiestas de la Ascensión brillan este jueves en Santiago en su día grande gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar que, en Praterías y la Quintana, han juntado este jueves a cientos de personas, cerca de mil en cada espacio para dos de las citas clásicas de los festejos de entrada libre.

Tradición

En la ciudad, mientras la cola de la Catedral por Praterías junta a medio centenar de personas y la furgoneta grande de Correos reparte mochilas y maletas por la Zona Vella, la Banda Municipal de Música de Santiago y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecieron desde las doce del mediodía un concierto conjunto bajo la dirección de David Fiuza.

Integrantes de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar tras cantar en la Quintana

Integrantes de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar tras cantar en la Quintana / X. S.

Cinco mujeres 'debutantes'

En la cita, un estreno el del grupo de pandeireteiras y cantareiras de dicha formación de Sar, "en su estreno", dice Fiuza, antes de dar paso en la Quintana a un quinteto formado por Patricia Mosqueira, Begoña Pérez, Raquel Santos, Pilar Sexto y Ana Suárez, intervención respetada por la lluvia, que dejó caer unas gotas justo a las 13.10 horas, minutos después del aplauso final.

Todo parte de un Día de la Ascensión que empezó a nivel festivo a las 10.00 horas con una alborada de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo, desde Conxo a la Praza de Fonseca.

Cabezudos

A las 12.30 horas empezó en Praterías el tradicional baile con la comparsa de cabezudos, divertida familia festeira de ocho personajes queridos a rabiar, troupe que recorrió el casco histórico compostelano, desde la rúa Nova para desfilar por Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova.

Más actividades

Y desde las 18 horas, este jueves, cita con Folk na Rúa con las agrupaciones compostelanas Ultreia, Bricadeira, Cantigas e Agarimos y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar. Entre las 18.00 y las 19.30 horas, las distintas agrupaciones llevarán su música a las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro antes de realizar una actuación conjunta en Praterías.

Noticias relacionadas

El día grande de las fiestas ofrece además la representación de la obra de teatro 'Esencia' (con Juan Echanove y Joaquin Climent) en el Auditorio de Galicia (20.30 h.), el concierto de Mondra en la Quintana (21.00 h.) y la actuación de la orquesta Marbella en la Alameda (22.00 horas).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
  2. Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
  3. Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
  4. Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
  5. Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
  6. O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
  7. La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago
  8. Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

La Quintana se entrega al concierto de Los40 Santiago Pop

La Quintana se entrega al concierto de Los40 Santiago Pop

La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio

La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio

La casa de Santiago que acapara todas las miradas: finalista de los Premios Arquitectura 2026

Bruselas plantea que Lavacolla y Sá Carneiro no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas para abrir rutas

Bruselas plantea que Lavacolla y Sá Carneiro no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas para abrir rutas

Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio

Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio

Denuncian una agresión homófoba en Santiago al grito de "bujarras de mierda"

Denuncian una agresión homófoba en Santiago al grito de "bujarras de mierda"

La cadena coruñesa Napolit abrirá su primera pizzería en Santiago: "Abriremos todos los días"

Tracking Pixel Contents