A prol do «bo cambio»
A Asociación Raigame do Ensanche compostelán esixe máis que urbanizar: estas son as súas propostas
A entidade veciñal do Ensanche lanza nas redes sociais as súas propostas procurando recabar o apoio e as propostas da cidadanía
A Asociación de Veciños Raigame, do Ensanche, tamén lanzou a raíz do proxecto reurbanizador de Santiago de Chile, unha consulta á veciñanza a través das súas redes sociais, propoñendo unha serie de medidas e coa intención de recoller as opinións da cidadanía sobre as mesmas.
Arredor desta iniciativa foi preguntado o concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, que en rolda de prensa recoñeceu logo de comunicar as súas xuntanzas presenciais coa veciñanza e a publicación en liña dunha enquisa sobre a reurbanización da Rúa Santiago de Chile a da Praza de Vigo que todas as iniciativas «suman» para a mellora dun proxecto aínda por redactar e que vai mudar o modelo urbano do Ensanche.
Dende Raigame reivindican que «humanizar implica máis que urbanizar» ao tempo que poñen o foco en que se nos centramos na reurbanización é necesario ter en conta aspectos como a necesidade «dun plan de mobilidade actualizado» , que conleva tamén «un estudo previo do fluxos de tráfico» e o impacto que a pacificación de tráfico en Santiago de Chile e na Praza de Vigo poida ter na veciñanza e no comercio local da zona.
A asociación veciñal pon a ollada sobre a eliminación das prazas de aparcamento, 170, e por iso consideran que é necesario artellar esta merma á hora de levar a cabo a municipalización dos aparcadoiros da Praza de Vigo e da Praza de Galicia, que en conxunto suman uns 600 estacionamentos.
A concesión do parking da Praza de Galicia está agora mesmo cunha orde de continuidade, e a da Praza de Vigo remata o próximo mes de outubro, e recentemente foi recibido polo goberno local o estudo sobre a mellor xestión municipal dos mesmos, que proximamente se someterá a debate na comisión especial.
Dende Raigame tamén poñen o foco na parada de autobuses interurbanos da Rúa da Rosa, que colapsa o tráfico, e tamén sobre a recollida do lixo e a colocación de colectores, polo que piden que no proxecto de humanización se estude «controlar os desbordes» que padecen os colectores da zona.
Finalmente, a asociación reclama a necesidade de «dignificar o lugar de nacemento de Rosalía de Castro –na Praza de Vigo– cunha proposta artística e urbanística. «Non se trata de estar contra os cambios, senón de facelos ben», insisten dende Raigame.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga