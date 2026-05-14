Casa Manolo e La Bodeguilla, para xantar ben na Ascensión
Xa sexa para gozar dunha cea en grupo ou para degustar un menú do día, a capital galega destaca pola calidade da súa gastronomía local
As Festas da Ascensión non só provocan movemento e actividade en Santiago, tamén é unha data na que os familiares reencóntranse, os amigos reúnense e o sentimento de comunidade brilla en toda a cidade. Dentro deste bulicio festivo, a gastronomía preséntase como un dos principais reclamos dos veciños e visitantes que buscan probar a excelencia culinaria que caracteriza a Galicia.
Desde os establecementos máis enfocados na innovación ata os recunchos de estilo máis tradicional, a capital galega presume dunha oferta culinaria case interminable con opcións para todos os gustos, intereses e ocasións.
Sexa marisco, carnes, peixes ou verduras, Santiago alberga unha longa lista de profesionais dos fogóns que a convertiron nunha cidade na que facer unha parada para xantar é algo obrigado.
Neste sentido, Compostela conta con dous locais de restauración que aseguran unha experiencia única aos seus clientes, sobre todo para aqueles que buscan degustar a excelencia gastronómica da nosa comunidade: Casa Manolo e La Bodeguilla.
Casa Manolo
En pleno casco antigo, concretamente na Praza de Cervantes, sitúase Casa Manolo. Un restaurante enfocado na comida tradicional galega idóneo para axendar ceas en grupo ou gozar do seu económico menú do día por 14,50 euros.
Na súa oferta resaltan suculentos pratos como o caldo galego, as croquetas de bacallau, a caldeirada de luras, os pementos de Padrón ou o lomedro asado con guarnición.
La Bodeguilla
En San Lázaro, 104, e na Avenida da Liberdade, 11, tanto na Bodeguilla de San Lázaro como na de Santa Marta, as suxestións do día marcan o ritmo da cociña. Peixes, carnes ou verduras da praza e unha elaboración tradicional con produtos de tempada completan unha interesante oferta pensada para compartir arredor dunha boa botella de viño. n
