Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026

Tras arrasar en los Premios "Próximos" de Arquitectura con siete obras, Santiago se cuela en la final de los Premios de Arquitectura 2026. Este mismo jueves 14 de mayo, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha dado a conocer a las 25 propuestas finalistas, entre las que solo hay tres gallegas.

Se trata de la investigación ‘Lectura dun territorio atlántico en Galicia’, de Elisa Gallego Picard; el Plan Básico Municipal do Concello de Porqueira (Ourense), realizado por José González-Cebrián (y colaboradores) y la Casa 2M e Medio de Santiago.

La Casa 2M e Medio

Obra de Álvaro Marín Durán y Alfonso Castro Lorenzo, del estudio compostelano Dosesmas Arquitectos, se sitúa en el número 32 de la rúa Algalia de Arriba. Tal y como su nombre indica, esta casa cuenta con una gran particularidad: es una de las parcelas más estrechas del casco histórico compostelano, con tan solo 1,95 metros de ancho en un extremo y 2,50 metros en el otro.

Según explican desde el CSCAE, la intervención se apoya en los valores propios de la rehabilitación y la regeneración del tejido histórico, entendiendo al proyecto como una oportunidad para alargar la vida útil del parque edificado y reforzar su vigencia contemporánea.

En la actuación llevada a cabo por el estudio compostelano, se reconocen elementos constructivos y patrimoniales protegidos, recuperando materiales, solados y sistemas originales, revelando así la memoria constructiva acumulada del edificio.

Según destacan, frente a la sustitución, el proyecto ha apostado por la "reutilización, la lectura honesta de lo existente y la superposición consciente de tiempos, incorporando soluciones actuales compatibles con la estructura histórica".

Todo ello se completa con la elección de sistemas constructivos eficientes, el aprovechamiento de luz natural y la compactación del programa en una parcela extrema del casco histórico compostelano, claves que contribuyen a una arquitectura sostenible, eficiente y respetuosa con su contexto urbano.

Casa 2M e Medio / Cedida

Las 25 finalistas

Las propuestas finalistas destacan por la gran variedad de tipologías y escalas que abarcan: 14 corresponden a intervenciones de edificación, 7 son trabajos de Urbanismo, hay 1 obra de interiorismo, 1 de arquitectura efímera y 2 de divulgación.

De esta forma, reflejan la diversidad de una profesión comprometida con su tiempo y de una Arquitectura versátil, que aporta soluciones concretas a problemas cotidianos.

En este sentido, es destacable el notable predominio de la iniciativa pública, que aglutina 16 de las propuestas presentadas. Un hecho que, como recalcan desde el CSCAE, "pone en valor la función social de la arquitectura y refuerza el papel de los profesionales como agentes clave en la gestión del bien común".

Casa 2M e Medio / Cedida

Entrega de premios

Las 25 obras finalistas de los Premios de Arquitectura 2026, elegidas por un jurado formado por arquitectos de prestigio, optarán a seis galardones: Premio Sustentabilidade e Saúde (valores universales), Premio Nova Bauhaus (valores culturales y artísticos), Premio Hábitat (valores básicos de la Arquitectura y el Urbanismo), Premio Rehabilitación (valores asociados a la rehabilitación, renovación y regeneración), Premio Profesión (valores profesionales y éticos) y el Premio Compromiso, que distingue otras formas de ejercicio profesional, como trabajos de divulgación y difusión arquitectónica, innovación o emprendimiento.

Además de estos premios basados en valores, se entregarán tres distinciones de carácter especial: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia.

Este último reconoce aquellas obras que, después de veinte años, destacan especialmente, por su adecuado envejecimiento y capacidad de adaptación, uno de los valores intrínsecos de la Arquitectura.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 9 de junio en una gala celebrada en el Teatro Alcázar de Madrid, a partir de las 18.30 horas, que se podrá seguir en streaming.