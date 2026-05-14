Joaquín Rubio, feriante de León que lleva más de 30 años en la Ascensión de Santiago: "La vida de la feria es dura, pero es la que tengo; no conozco otra"

A la localidad leonesa de Villadangos del Páramo y a Santiago de Compostela los une, por encima de cualquier otra cosa, el Camino Francés. Pero también la figura de José Joaquín Rubio, que aunque no sale en ninguna guía del Xacobeo, peregrina dos veces al año desde ese pequeño pueblo de León hasta la capital de Galicia. Y es así desde hace más de tres décadas.

Lo que ocurre es que Joaquín no es un peregrino al uso, de concha y bastón. Él pertenece a una estirpe de feriantes que recorre el noroeste de España de fiesta en fiesta con atracciones, en su caso una muy conocida por los más pequeños: Babylandia. Y en esa vida nómada hay dos paradas fijas en el calendario: la Ascensión y el Apóstol. "Llevo más de treinta años viniendo aquí", confiesa.

Quizás ya lo hacían sus padres o sus abuelos, porque Joaquín Rubio es la tercera generación de la familia que se dedica a la feria. Y tiene relevo. De hecho, él ya está jubilado y son sus cuatro hijos y su mujer los que se encargan de las atracciones. Así que mientras ellos están a pie de fiesta, él conversa con calma frente a su caravana sobre el pasado, el presente y el futuro del mundo de la feria.

Feriantes en la zona de San Lázaro / ECG

"Generamos economía y empleo y gastamos en los sitios"

"A la Ascensión venimos siempre porque se trabaja mejor que en el Apóstol", explica este veterano de las fiestas. Y eso que "no es lo que era", avisa. Más allá de que en Galicia cualquier celebración está muy condicionada por el tiempo, Joaquín detecta menos volumen de gente en la Ascensión que en otras verbenas. "Se echa de menos una orquesta de las que mueven gente", pero lamenta que el Concello de Santiago no apuesta por ese modelo de espectáculo "como si hacen otros ayuntamientos aquí al lado, aunque sean mucho más pequeños".

Tampoco contribuye al optimismo el encarecimiento de la vida en este 2026. La subida del carburante para los camiones, de los seguros, las tasas municipales por montar... "Nos sube todo, pero nosotros no podemos repercutir eso en el cliente, porque si no no vendría nadie", razona Joaquín Rubio, que asume que toca trabajar con menos margen. "Y eso que a nivel de mantenimiento y mecánica, nos encargamos nosotros de todo".

Babylandia estará en la Alameda de Santiago hasta el día 24, casi tres semanas. Después toca León y vuelta a Galicia para iniciar la gira estival. "Marín, Pontevedra, Sanxenxo, O Carballiño...". Así hasta el cierre, que lo marca el San Froilán. De finales de octubre hasta Navidades, descanso en Villadangos del Páramo y puesta a punto de la atracción. Y así año tras año. Fiesta tras fiesta.

"Nos enfrentamos cada vez a más dificultades", tanto administrativas como económicas o sociales. Una cuestión de mala imagen a la que deben hacer frente en el sector. "Antes, cuando llegábamos a una feria ya se llenaba todo de niños mientras montabas", mientras que ahora "entras con un camión y todo son problemas", lamenta Joaquín, que reivindica la figura del feriante. "Nosotros movemos mucho la economía", dice. "Movemos dinero, creamos empleo y gastamos allí donde vamos". Son miles de empresas y autónomos en España. Un ecosistema que genera economía y entretenimiento a partes iguales.

La 'ciudad paralela' que se monta en mayo en Santiago / ECG

La 'ciudad paralela': decenas de feriantes 'acampan' en San Lázaro

Pero detrás de todo ese entramado de ocio y diversión hay una vida de mucho sacrificio. Y si alguno tiene dudas, solo tiene que pasarse durante el mes de mayo por el parking del estadio de fútbol de San Lázaro. Allí se agolpan en cuatro calles decenas de caravanas, remolques-vivienda y toldos que constituyen toda una ciudad paralela a Santiago. La conforman los feriantes que vienen a la Ascensión y que empiezan a asentarse allí a principios de mes, pero también otros de paso. "Santiago es un sitio céntrico para moverse por Galicia y la zona que tenemos habilitada aquí es cómoda", explica otro feriante que solo está de escala técnica de un par de días, rumbo a O Salnés. Paró allí porque en San Lázaro tiene agua, luz, asfalto y todo tipo de servicios y negocios al lado. "Santiago es de los mejores sitios o quizás el mejor en ese sentido". Y eso que este año "nos intentaron mover para un monte más a las afueras", denuncian con respecto al Concello.

Entre máquinas expendedoras, lavadoras a pleno rendimiento y acento gallego, asturiano, leonés y madrileño, aparece la caravana de Joaquín Rubio. Es de las más grandes y modernas, pero no deja de ser un espacio pequeño para tener que llevar en él toda una vida. Como está jubilado, a él es fácil encontrarlo en el campamento, igual que alguna madre con niños pequeños que no tienen edad todavía para echar una mano en la feria.

"A los más pequeños les enseñamos nosotros y cuando tienen edad de ir al colegio, se escolarizan en el lugar donde estemos", explica una de esas madres. Para ello, tienen un documento que les permite disponer de plaza allí donde van con su vida errante. En el caso de la Ascensión de Santiago, aprovechan casi un mes completo.

Y así un año detrás de otro. Con la casa a cuestas, una vida nómada que da casi tantas vueltas como la propia noria de la Ascensión, la fiesta a la que José Joaquín Rubio lleva acudiendo más de 30 años y a la que confía regresar en 2027. "La vida de la feria es dura, pero es la que tengo; no conozco otra".