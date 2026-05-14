Movistar Plus+ destripa el asesinato de una peregrina en el Camino de Santiago que traspasó fronteras

«Miles de peregrinos recorren cada año el Camino de Santiago. Buscan algo o intentan dejar algo atrás. Es el caso de Denise. Una norteamericana dispuesta a hacer un cambio de vida. Durante semanas, conoce a personas con las que camina, conversa y confía, porque, en el Camino, confiar es casi una norma. Pero no todos son peregrinos, ni todos están de paso». Con estas palabras, el periodista especializado en el género de la no ficción criminal Carles Porta presenta su nuevo true crime, Peregrina.

Un trabajo —disponible desde este jueves en Movistar Plus+— en el que, a través de los dos capítulos que lo conforman, Porta aborda la desaparición y asesinato de Denise Pikka Thiem, una peregrina estadounidense que realizaba el Camino de Santiago —gran protagonista silencioso de esta historia— y cuyo rastro se perdió el 5 de abril de 2015 en las inmediaciones de la localidad castellanoleonesa de Astorga.

Imagen de 'Peregrina', el nuevo 'true crime' de Carles Porta. / MOVISTAR PLUS+

Un crimen en el Camino de Santiago que traspasó fronteras

Su caso activó una investigación policial marcada por las incógnitas, la presión social y una creciente repercusión internacional —agravada tras la intervención del senador estadounidense John McCain, que llego a ofrecer la colaboración del FBI— que, ahora, Movistar Plus+ destripa por medio de material de archivo inédito, testimonios policiales, periodísticos, judiciales y personales con los que se reconstruyen los distintos frentes de una historia que conmocionó a la comunidad local y al entorno del Camino de Santiago.

«Este caso nos llamó mucho la atención desde el principio», señala a EL CORREO GALLEGO Carol Díaz, guionista de Peregrina. De ello, según detalla Díaz, tiene parte de culpa el curso de la investigación. «El caso ya empieza de una forma bastante difícil para las autoridades debido a que la denuncia por desaparición —que interpone el hermano de la víctima tras viajar hasta España desde EEUU— se produce quince días después de que se le haya perdido el rastro a Denise», señala.

Imagen de 'Peregrina', el nuevo 'true crime' de Carles Porta. / Movistar Plus+

Pero también, tal y como asegura Díaz, por «los diferentes giros que se producen en el caso, la participación de los vecinos de la zona de Astorga en las batidas para encontrar a la desaparecida, la red solidaria a través de internet de todos esos peregrinos que habían ido conociendo a Denise en esas etapas previas a la desaparición, alguno de los cuales vuelve a hacer el Camino de Santiago para que simbólicamente Denise lo termine justo un año después de su desaparición, y toda la dimensión internacional que adquiere el caso cuando EEUU ofrece al Gobierno de España la posibilidad de que el FBI pueda participar en la investigación».

Una investigación al detalle sobre un crimen que marcó al Camino de Santiago

Una investigación que Peregrina cuenta con todo lujo de detalles gracias a los testimonios de los agentes que la llevaron a cabo y cómo estos —quienes llegan a prometer a la familia de Denise que nunca van a dejar de buscar—, tras una ardua labor, llegaron, varios meses después, hasta el culpable, Miguel Ángel Muñoz Blas.

Un hombre solitario que vivía apartado de la sociedad que, desde el primer momento, figuró entre los sospechosos y que, tras verse acorralado, emprendió una fuga que terminó en la localidad asturiana de Grandas de Salime, donde fue arrestado mientras bebía con un grupo de peregrinos por un delito por el que, finalmente, fue condenado a 23 años de prisión, 20 por asesinato y tres por robo con violencia.

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Nuevos ‘true crime’ de Carles Porta

Tras el estreno de Peregrina, la nueva temporada de true crime de Carles Porta continuará el 4 de junio con ¡Mátalo ya! —episodio que se centrará en el apuñalamiento que Juan Martínez sufrió en Almansa (Albacete) el pasado 2017— y finalizará el 2 de julio con El plan de las gemelas, que acercará un crimen planificado a través de mensajes de móvil.