Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expropiaciones en San LourenzoVía verdeTanxugueirasOkupas BertamiránsHantavirus
instagram

A Ascensión naceu a partir da multitudinaria feira na que gandeiros e tratantes facían negocios

O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago

A Ascensión naceu a partir da multitudinaria feira na que gandeiros e tratantes facían negocios

O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago

O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago

Redacción

A Ascensión é unha cita festiva sagrada para os composteláns. Os picheleiros agardan con ansia o día en que o Concello publica a programación para coñecer as novidades e pratos fortes que darán vida e movemento á capital galega. Pero non todos coñecen a verdadeira historia da festa, as raíces que a fixeron o gran atractivo turístico e de ocio que é actualmente. O certo é que naceu como unha importante feira na que había un mercado de gando, sobre todo cabalar.

O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago

O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago

Eran dous días nos que milleiros de persoas, especialmente gandeiros e tratantes, visitaban Compostela para mercar e vender mercadorías na carballeira e o campo de Santa Susana. A Ascensión comezou a ser entendida como na actualidade a partir da década de 1950, cando os cambios no sector gandeiro derivaron nunha decadencia das grandes feiras anuais.

Ata ese entón, as feiras compostelás convocaban a incontables agricultores e gandeiros, que paseaban polas rúas coas súas colleitas e animais co ánimo de conseguir un bo trato.

Relátase daqueles tempos que na cidade medraban os ánimos desde días antes, xa que o comercio preparábase para a ocasión e anunciaban nas rúas os actos relixiosos, as actividades festivas e os bailes. Na véspera os animais percorrían a cidade, os feirantes armaban os seus campamentos na carballeira e empezaban a traballar os postos de comida.

O punto de partida da cita chegaba á tarde-noite, cando veciños e visitantes aproximábanse para catar en primeira persoa o ambiente e degustar a comida.

O día principal contaba tamén cun alcume gastronómico, «a proba do polbo», xa que era a ocasión perfecta para achegarse á carballeira e ao campo de Santa Susana, percorrer os distintos postos e saborear, entre outras propostas, o tradicional cefalópodo.

Noticias relacionadas y más

FESTA DA ASCENSIÓN 2026

FESTA DA ASCENSIÓN 2026

FESTA DA ASCENSIÓN 2026

De este modo, a Ascensión emerxeu como unha feira de gando para rematar transformándose nunha festa civil e urbana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
  2. Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
  3. Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
  4. Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
  5. Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
  6. Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
  7. Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
  8. O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival

O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos y la Banda Municipal de Música con la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta

Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta

La precampaña se sienta al pulpo en la carballeira de Santa Susana el día de la Ascensión

La precampaña se sienta al pulpo en la carballeira de Santa Susana el día de la Ascensión

La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio

La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio

La Quintana se entrega al concierto de Los40 Santiago Pop

La Quintana se entrega al concierto de Los40 Santiago Pop

La casa de Santiago que acapara todas las miradas: finalista de los Premios Arquitectura 2026

Bruselas plantea que Lavacolla y Sá Carneiro no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas para abrir rutas

Bruselas plantea que Lavacolla y Sá Carneiro no puedan ofrecer ayudas a las aerolíneas para abrir rutas
Tracking Pixel Contents