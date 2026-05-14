O mercado de gando que se converteu na gran festa de Santiago
Redacción
A Ascensión é unha cita festiva sagrada para os composteláns. Os picheleiros agardan con ansia o día en que o Concello publica a programación para coñecer as novidades e pratos fortes que darán vida e movemento á capital galega. Pero non todos coñecen a verdadeira historia da festa, as raíces que a fixeron o gran atractivo turístico e de ocio que é actualmente. O certo é que naceu como unha importante feira na que había un mercado de gando, sobre todo cabalar.
Eran dous días nos que milleiros de persoas, especialmente gandeiros e tratantes, visitaban Compostela para mercar e vender mercadorías na carballeira e o campo de Santa Susana. A Ascensión comezou a ser entendida como na actualidade a partir da década de 1950, cando os cambios no sector gandeiro derivaron nunha decadencia das grandes feiras anuais.
Ata ese entón, as feiras compostelás convocaban a incontables agricultores e gandeiros, que paseaban polas rúas coas súas colleitas e animais co ánimo de conseguir un bo trato.
Relátase daqueles tempos que na cidade medraban os ánimos desde días antes, xa que o comercio preparábase para a ocasión e anunciaban nas rúas os actos relixiosos, as actividades festivas e os bailes. Na véspera os animais percorrían a cidade, os feirantes armaban os seus campamentos na carballeira e empezaban a traballar os postos de comida.
O punto de partida da cita chegaba á tarde-noite, cando veciños e visitantes aproximábanse para catar en primeira persoa o ambiente e degustar a comida.
O día principal contaba tamén cun alcume gastronómico, «a proba do polbo», xa que era a ocasión perfecta para achegarse á carballeira e ao campo de Santa Susana, percorrer os distintos postos e saborear, entre outras propostas, o tradicional cefalópodo.
De este modo, a Ascensión emerxeu como unha feira de gando para rematar transformándose nunha festa civil e urbana.
