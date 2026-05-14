La precampaña se sienta al pulpo en la carballeira de Santa Susana el día de la Ascensión

La carballeira de Santa Susana, en Santiago, ha vuelto a convertirse este jueves en uno de los grandes corazones de la Ascensión compostelana. Miles de personas llenaron desde el mediodía las tradicionales pulpeiras en una jornada marcada por el ambiente festivo, los reencuentros y también por una política que, a un año de las elecciones municipales, ya comenzó a abrirse paso entre platos de pulpo, vino y conversaciones de sobremesa. Porque la tradicional comida de la Ascensión volvió a reunir no solo a familias, grupos de amigos y visitantes, sino también a buena parte de los principales dirigentes políticos gallegos, que aprovecharon la cita para dejar mensajes en clave claramente preelectoral.

El principal foco político estuvo en la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al líder del PP compostelano, Borja Verea, en una imagen que sirvió además para despejar definitivamente cualquier duda sobre el futuro candidato popular en Santiago. Rueda confirmó públicamente que Verea volverá a ser la apuesta del Partido Popular para las municipales de 2027 y defendió la necesidad de un “cambio” en la capital gallega ante la “sensación de paralización” que, a su juicio, atraviesa la ciudad.

El presidente gallego reivindicó además el trabajo realizado por Verea en la oposición después de haber ganado las últimas elecciones municipales y expresó su deseo de que “o ano que vén ese cambio traia un novo alcalde e que ese alcalde sexa Borja Verea".

Muy cerca, entre fotografías, saludos y ambiente festivo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en una jornada donde los nacionalistas también quisieron reivindicar la gestión del actual gobierno municipal.

Pontón defendió el trabajo realizado por Sanmartín al frente del Concello y aseguró que la regidora “leva tres anos enderezando o rumbo da cidade, a pesar dos atrancos dunha oposición destrutiva que está traballando en contra de Compostela”. La líder nacionalista destacó además que la alcaldesa “está dando o mellor de si” para mejorar Santiago y transformar la ciudad en positivo.

La propia Goretti Sanmartín reconoció afrontar este último año de mandato “con máis ganas e ilusión” y dejó entrever que la candidatura nacionalista para 2027 se resolverá “en breve”, aunque insistió en que todavía deben respetarse los procedimientos internos del BNG.

Mientras tanto, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, compartía mesa y recorrido festivo con los socialistas compostelanos y evitaba despejar la incógnita sobre quién encabezará la candidatura del partido en Santiago. Besteiro aseguró que el proceso interno se activará durante el segundo semestre de este año y defendió que “o importante non é o nome , senón o proxecto". El líder socialista reivindicó además que Compostela “merece máis” y recordó que la ciudad vivió sus “mellores momentos” bajo gobiernos del PSdeG, destacando especialmente el peso económico, cultural y de servicios públicos alcanzado entonces por la capital gallega.

La política convivió durante toda la jornada con el ambiente más tradicional de la Ascensión. Las colas frente a las pulpeiras se mantuvieron constantes durante horas, mientras cientos de grupos buscaban hueco bajo los árboles de Santa Susana en una de las citas más populares del calendario compostelano.

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Junto a PP, BNG y PSdeG, también representantes de Compostela Aberta participaron en la jornada festiva, compartiendo mesas y encuentros en una carballeira donde, como cada Ascensión, acabaron mezclándose vecinos, visitantes, música, vino, pulpo… y política. Porque si algo volvió a demostrar este jueves la Ascensión compostelana es que Santa Susana sigue siendo mucho más que una comida popular: es también uno de esos escenarios donde Santiago mide cada año el pulso de su vida social, festiva y política.