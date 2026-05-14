El problema de las vacas sueltas en Marrozos se agrava: los vecinos preparan movilizaciones y cortes de tráfico

La paciencia de los vecinos de Marrozos, en Santiago, ha llegado al límite. Después de años denunciando la presencia constante de ganado suelto en el entorno de la rúa Coto da Veiga y en la carretera provincial DP-8203, la Asociación de Vecinos anuncia ahora movilizaciones y cortes de tráfico como medida de presión ante la falta de soluciones por parte de las administraciones. El conflicto, que este periódico ya dio a conocer en septiembre de 2024 y que volvió a cobrar protagonismo en enero de 2025 tras un accidente de tráfico provocado por una vaca suelta, continúa exactamente igual —o incluso peor, según denuncian los residentes— casi dos años después.

La situación afecta desde hace años a los vecinos del núcleo rural de Corexo y también a los cientos de conductores que utilizan diariamente esta vía que conecta la N-525, a la altura de A Veiga, con San Xulián de Sales, en el municipio de Vedra. Los residentes denuncian que las vacas continúan campando sin control por la carretera y por fincas particulares, provocando daños constantes en cultivos y generando una situación de peligro permanente para la circulación.

Vacas sueltas en Marrozos / CEDIDA

Daniel, uno de los vecinos más afectados y portavoz de la asociación vecinal, asegura que la situación no ha cambiado absolutamente nada desde la última vez que este periódico visitó la zona. “As vacas seguen soltas igual que cando viñestes vós a última vez aquí”, lamenta. Según explica, el propietario del ganado continúa dejando a los animales libres para alimentarse en terrenos ajenos y la situación se ha agravado con la presencia de otros animales. “Agora non son só as vacas; ten nove becerros que van todos xuntos e acaban co que hai nas leiras”, relata.

Los residentes sostienen que el problema se ha convertido en una auténtica pesadilla diaria. Explican que prácticamente todas las mañanas aparecen animales en las fincas particulares y en la propia carretera, obligando a los vecinos a intervenir para evitar males mayores. “Nós saímos todos os días aquí ás doce e media da noite para arrinconarlle un pouco o ganado”, explica Daniel. Según relata, los vecinos intentan agrupar a los animales para evitar que se dispersen por la zona, aunque finalmente acaban soltándose de nuevo durante la madrugada. “Os animais deítanse un pouco e despois ás tres ou catro da mañá cada un colle para onde quere”, describe.

"Ninguén fai nada"

La indignación vecinal aumenta porque, aseguran, todas las denuncias presentadas hasta el momento han caído en saco roto. Durante años han trasladado la situación al Concello de Santiago, a la Consellería de Medio Rural, a la Policía Local, a la Policía Autonómica, al Seprona e incluso al Valedor do Pobo. Sin embargo, sostienen que nadie ha conseguido poner fin al conflicto. “Estamos exactamente igual. Todo o mundo está canso e aquí ninguén fai nada”, critica el portavoz vecinal.

Daniel asegura que el propietario del ganado “non fai caso a ninguén” y denuncia que la convivencia en la zona se ha deteriorado seriamente en los últimos meses. Según relata, se han producido enfrentamientos verbales con varios vecinos y especialmente con mujeres de la zona. “Tena tomada con tres ou catro mulleres e chámalles de todo”, denuncia.

Condenado con una orden de alejamiento

La tensión habría llegado incluso a los juzgados. Los vecinos aseguran que recientemente se dictó una orden de alejamiento respecto a una vecina tras un procedimiento judicial por amenazas. “Saíu unha sentenza e déronlle unha orde de afastamento”, explica Daniel, quien asegura que, lejos de rebajar la tensión, la situación continúa empeorando. Según sostiene, el implicado llegó a responderles: “Agora xa que me puxeron unha orde de afastamento xa vou saír menos a recoller as vacas, que coman o que queiran que non poden morrer á fame”.

Terneros pastan en fincas ajenas / CEDIDA

Los residentes aseguran sentirse completamente abandonados por las instituciones. “Chamamos á policía e din que ten que vir a orde de arriba; de arriba mandan para abaixo e así estamos sempre”, lamenta Daniel, cansado de años de trámites, denuncias y llamadas sin resultado. La sensación de impotencia ha llevado a la asociación vecinal a organizar concentraciones improvisadas durante las últimas semanas, algunas de ellas con megáfonos y pancartas.

Manifestaciones y cortes de tráfico

Ahora, la protesta irá un paso más allá. La Asociación de Vecinos de Marrozos solicitará formalmente autorización para organizar manifestaciones y cortes de tráfico en la DP-8203. “Non nos queda outra. Vamos facer manifestacións e cortar a estrada porque é a única maneira que nos queda”, advierte el portavoz vecinal.

El temor de los residentes no es únicamente convivir con daños constantes en cultivos y propiedades privadas, sino que pueda producirse una tragedia en la carretera. La preocupación aumentó especialmente en enero de 2025, cuando una furgoneta impactó contra una vaca que se encontraba en medio de la calzada en esta misma vía provincial. El animal murió en el acto y el vehículo sufrió importantes daños materiales, aunque afortunadamente no hubo heridos.

Aquel accidente confirmó los temores que los vecinos llevaban años denunciando. “Un día vai ocorrer unha desgraza porque esta é unha carretera moi transitada”, advertían ya en 2024. Hoy, casi dos años después de aquellas primeras denuncias públicas, los residentes aseguran que el problema sigue exactamente igual y que ya no confían en que las administraciones actúen si no existe presión social y mediática. “Estamos totalmente desesperados”, resume Daniel.

Un asunto transversal

Consultado por EL CORREO, el Concello de Santiago señalan que se trata de “un tema ben transversal” y especialmente complejo, en el que confluyen cuestiones relacionadas con seguridad vial, bienestar animal, convivencia vecinal y servicios sociales. Fuentes municipales explican que “houbo diferentes intervencións tanto desde Servizos Sociais como desde a Policía Local”, aunque recuerdan que actualmente existen aspectos del conflicto que “están xudicializadas e fora das competencias municipais”.

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Desde Raxoi también detallan además que “a Policía Local vén intervindo reiteradamente diante das queixas da veciñanza cando as vacas entran en terreos alleos”, mientras que la Guardia Civil es el cuerpo competente en materia de tráfico al tratarse de una zona rural. Añaden también que “interviu Medio Ambiente da Xunta por cuestións de benestar animal” y que incluso existen actuaciones de la Policía Nacional vinculadas a “outras cuestións que están xudicializadas”. Asimismo, indican que desde los Servizos Sociais municipales “houbo intervencións co gandeiro, que tamén acabaron xudicializadas”.