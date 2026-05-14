Estes restaurantes asentáronse entre as propostas favoritas da veciñanza compostelá con opcións culinarias para todos os gustos
Rúa Bella e Sicillia in Bocca, dous infalibles de Santiago
Santiago vibra estes días cun ambiente especial grazas ás Festas da Ascensión. As rúas énchense de música, tradición, encontro e alegría, nunha celebración que convida a deixarse levar polo espírito festivo da cidade. Entre paseos, actividades e momentos compartidos, facer unha pausa para gozar dunha boa comida convértese nun dos grandes praceres destas datas.
A oferta gastronómica compostelá permite escoller entre propostas moi variadas: desde pratos ligados á cociña galega máis auténtica ata opcións con sabores chegados doutros lugares. Nesta selección poñemos o foco en dous locais que destacan pola súa personalidade, pola calidade da súa cociña e por ofrecer unha experiencia única para completar estas festas.
Rúa Bella
Na rúa Nova, 17, Cervexería Rúa Bella dálles de comer desde 1995 a veciños, turistas e milleiros de peregrinos que chegan cada ano a Santiago. Eríxese como unha opción axeitada para almorzos, xantares, merendas e ceas cunha ampla oferta de receitas inspiradas tanto na cociña local como na máis innovadora.
Os amantes da gastronomía galega poden escoller entre o seu polbo á feira con patacas, os pementos de Padrón ou a empanada á galega. A oferta complétase con múltiples pratos combinados e diferentes tipos de bocadillos, carnes, ensaladas e peixes. Entre as súas especialidades están tamén as pizzas caseiras.
Sicilia in Bocca
Situado na Avenida Rosalía de Castro, 72, Sicilia in Bocca ofrece saborosas opcións para aqueles que buscan afastarse da cociña galega sen saír de Santiago. Este restaurante transporta aos seus comensais á gastronomía italiana para degustar pizzas tradicionais elaboradas en forno de pedra por mestres pizzaiolos. A súa carta complétase con diferentes pratos de pasta, focaccias, postres, xeados artesanais e outras propostas. Ademais, Sicilia in Bocca vén de reforzar a súa aposta pola capital galega tras mercar no mes de marzo o pub Momo, un dos locais máis emblemáticos da cidade.
