Urbanismo
Os socialistas denuncian a parálise de Raxoi no tema da vivenda
A concelleira Marta Abal reclama do goberno local unha "planificación estratéxica a medio prazo"
A edil socialista Marta Abal advertiu este mércores de que os datos publicados polo Colexio Oficial da Arquitectura Técnica da Coruña «son moi preocupantes» e «evidencian un problema estrutural de oferta de vivenda en Santiago», despois de coñecerse que no primeiro trimestre de 2026 só se visaron 18 vivendas novas na cidade, fronte ás 101 do mesmo período do ano 2019.
Abal lembrou que esta caída da construción prodúcese «nun contexto de forte demanda» e puxo o foco nos datos oficiais do Instituto Galego de Vivenda e Solo, que sitúan en 1.813 as persoas inscritas no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda para Santiago de Compostela.
A edil tamén lembrou que os datos do Ministerio de Vivenda confirman que Santiago é o segundo municipio de Galicia con máis capacidade residencial pendente de desenvolver, con ámbitos previstos no PXOM aínda sen executar.
«Falta oferta efectiva porque boa parte do solo residencial previsto segue sen desenvolverse». Por iso, desde PSOE insisten na necesidade dunha «planificación estratéxica da vivenda a medio prazo», centrada en desbloquear e desenvolver o solo previsto no PXOM.
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga