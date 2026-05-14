Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio

La asociación de vecinos Conxo Aberto sigue muy pendiente del desarrollo de las obras de la senda peatonal y ciclista entre Santiago y O Milladoiro en el tramo que afecta al bosque del Banquete y al monasterio. Tras la última modificación del proyecto por parte de la Xunta, aprobada en febrero, se han vuelto a "disparar las alarmas" en la entidad, lo que ha derivado en diferentes acciones. Esta misma semana remitieron al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) nueva información sobre el impacto en el paisaje de la zona, alertando de que "non se cumpren os requisitos" decretados en el último informe de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para su protección.

El escrito hace referencia a que las actuaciones en lugares protegidos como la antigua línea férrea Cornes-Carril o en Ponte Pereda "non hai os controis arqueolóxicos nin medioambientais" decretados por Patrimonio, según denuncia el portavoz de Conxo Aberto, Luciano Villar. El informe, que ya ha sido trasladado a la sede de la Unesco en París, considera que el dictamen del ente autonómico es "un mero trámite administrativo para dar cobertura a un proyecto que continúa negando y atentando contra los valores patrimoniales, ambientales, simbólicos y paisajísticos" de la zona.

Icomos "transmite preocupación"

Según Villar, en el Icomos "están asustados co que está pasando o que nos transmiten é moitísima preocupación". La información remitida a este órgano se suma a la acción realizada en marzo por la entidad vecinal, consistente en el envío de una solicitud de amparo a la Embajada Permanente de España ante la Unesco para proteger el paisaje cultural de Conxo, a lo que reaccionaron con "celeridade", dando traslado a la Delegación Española.

Además de la denuncia de incumplimiento, Conxo Aberto sostiene que el último dictamen de Patrimonio referente a la modificación del trazado "parte dunha mentira" al asegurar que el informe de Icomos "non contempla esta variante, cando deixa ben claro que hai aí uns puntos quilométricos que son clave e dos que non queren falar, pero entran dentro da área patrimonial e van ser arrasados".

"Obsesión" con el trazado

Villar asegura que "parece que hai unha ansia da Xunta de Galicia por acumular espazos incluídos dentro da lista de patrimonio mundial, pero que despois non se van cumprir os compromisos adquiridos de protección e posta en valor". El caso de la senda que pasa por Conxo muestra a su juicio que el Gobierno gallego "está obsesionado con este trazado", teniendo en cuenta que "os propios técnicos de Patrimonio dixeron no primeiro informe que existen alternativas cando nada estaba politizado aínda".

El portavoz de Conxo Aberto recuerda que esta cuestión ha sido tratada en los parlamentos gallego y europeo, además de que la Fiscalía de la UE mantiene investigaciones abiertas. Así, subraya que "nós non imos dar o noso brazo a torcer, porque estamos defendendo o patrimonio mundial".