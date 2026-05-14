Vuelos desde la comunidad
Vueling retoma la conexión directa de Galicia con Valencia vía Lavacolla
La compañía recupera el 15 de septiembre la ruta cancelada en los últimos meses en Vigo (Air Nostrum), Santiago (Ryanair) y A Coruña (Volotea)
Conectará los aeropuertos de Lavacolla y Manises tres veces por semana
Víctor P. Currás
Uno de los grandes déficits de la conectividad aérea de Galicia se resolverá después del verano. Vueling volverá a ofrecer una ruta directa a Valencia desde la comunidad el próximo 15 de septiembre, poniendo fin así a una situación anómala: ninguno de los tres aeropuertos está unido a la tercera ciudad de España. La compañía low cost aumenta su presencia en el aeropuerto de Santiago, donde este verano tendrá un cuarto avión basado tras la espantada de Ryanair por su guerra con Aena por las tasas.
Esta conexión ya fue operada con anterioridad hasta 2023 y el pasado año contaba con hasta tres alternativas de otras tres operadoras: Ryanair en la propia capital gallega, Volotea en A Coruña y Air Nostrum en Vigo. La de Peinador, una ruta histórica y que operaba «a mercado» y sin subvenciones en esta etapa, fue la primera en dejar de operar al no alcanzar el año de vida. En el cambio de la temporada aeronáutica de marzo y abril las otras dos aerolíneas de bajo coste cesaron los vuelos pese a contar con ocupaciones superiores la 90%. En comparativa, algunas de estas aerolíneas tuvieron porcentajes inferiores en abril desde Valencia a Tánger (78%) o Santander (73%) donde también reciben ayudas públicas.
Vuelos desde 25 euros
La conexión que se reanudará con la «vuelta al cole» operará los martes, jueves y sábados durante las últimas semanas de la temporada alta aeronáutica. A partir del 26 de octubre se traslada a lunes, jueves y sábados con salidas desde la capital gallega a las 10.00 horas, 17.20 horas y 18.20 horas respectivamente.
La compañía de IAG se muestra decidida a «sumar conectividad a su red de rutas nacionales y facilitar los desplazamientos entre ambas regiones», por lo que ha lanzado importantes ofertas. Es por ello que en varias fechas de noviembre es posible lograr billetes por 25 euros, aunque el precio medio ronda los 50 en otros días. Las alternativas actuales a esta ruta pasaban por el desplazamiento a Oporto, donde Ryanair ofrece hasta una docena de vuelos semanales por sentido. El resto de alternativas, tanto en avión como tren, obligaban a un transbordo en Madrid. En los últimos meses Renfe había detectado un importante aumento de los transbordos en Chamartín entre los AVE procedentes de Galicia con los que tienen destino a Levante.
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