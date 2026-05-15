La Ascensión se anima aún más con las corales, la chave y el ComposFest

La Ascensión se animó aún más tras el programa de este viernes en Santiago con las actuaciones de las agrupaciones corales, la chave y el Composfest. Varios coros pusieron banda sonora a la Zona Vella en una jornada con otras actividades en la Alameda y la Quintana como buen prólogo de cara al fin de semana.

Composfest

El Composfest empezó con la música Lumedoloop, trío hip hop nacido en Compostela, formado por Jamas (Julio Negueruela Vázquez: voz principal), Møu (Javier Mourón Figueroa: producción y voz) y DJ Mil ( Rubén Varela González: scratches e djing), los dos primeros componentes fundadores de Dios Ke Te Crew, referente del rap en Galicia, juntos como terceto para mostrar un disco de rap old school llamado "(Re)existencia". En ese inicio, con Dj Mil destacado en la mesa con platos y dos ordenadores y el gustazo que dar verle hacer scratchs con los vinilos, ofrecieron temas como "Fios de Cor", donde contaron (como en el álbum) con la presencia en escena de la cantante galego-suiza Nastasia Zürcher, con una notable colaboración y una dicción mejor que la de sus compañeros raperos, a quien se fue entendiendo mejor pasada la media hora inicial en temas como "Non traio un laio", de alma enérgica y reivindicativa, y donde se mostraron mucho más comodos a Mou y Jamas.

Lumedoloop con Nastasia Zürcher en la Quintana. / Jesús Prieto

Tras Lumedoloop, el turno fue para 9Louro, emergente nombre de la escena urbana en Galicia que suma ahora mismo 121.000 oyentes al mes en Spotify, gracias al eco de temas como «Non me culpes», «Eu e ti» o «Pelijroso».

Todo ello parte un ComposFest con el cierre en manos de DJ Saya (Saya Mohamed, con formación en Music Business en la Arda Academy de Oporto) rumbo hacia la medianoche.

Coro Voces de Compostela en el Toural. / Jesús Prieto

Corales protagonistas

Y la Ruada de Coros conto por la tarde con Coro Voces de Compostela (Toural), Coro Asubio (cantón del Toural), Coral Alegría de Compostela (Cervantes), Coro Santa Susana (Obradoiro), Obradoiro de Voces Libredón (soportal del edificio de Correos), la Coral Polifónica La Salle (Igrexa de Santa María Salomé) durante una tarde noche que también contó con la Escola de Latexo Percusión dando ritmo a un recorrido desde la Alameda a la Carreira do Conde y la Praza Roxa poco antes de que la orquesta La Oca empezase su actuación en el paseo de la Alameda.

Actuación en Cervantes del coro Alegría de Compostela, bajo la dirección de Betty Álvarez. / Jesús Prieto

La actuación en Cervantes del coro Alegría de Compostela se desarrolló bajo la dirección de Betty Álvarez, que detalla a EL CORREO GALLEGO la emoción de un festejo como este. "Nesta coral a directora habitual é Iolanda Eiras que está mal de saude... Estar é un regalo vital, somos xente con paixón pola música e estamos moi contentos de ser parte da programación das Festas da Ascensión xa que esta coral formouse fai un ano. É unha boa idea visibilizar nas rúas o mundo coral, gústanos cantar na rúa é moi especial...", señala tras un recital que tuvo entre el público al ex alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.

El Coro Santa Susana con Marcos Mato (a la derecha) en la dirección, en el Obradoiro. / X. S.

El Coro Santa Susana con Marcos Mato en la dirección actuó en el Obradoiro y así resume él para este diario lo que conlleva esta cita colectiva llamada Ruada de Coros: "Lo bueno de estas iniciativas en la Zona Vella es que la gente que es turista puede ir conociendo lo que hacemos y al juntarse la Ascensión con la semana del Día das Letras, es especial para formaciones como esta coral, creada hace algo más de 30 años. Procuramos hacer un repertorio que sea más o menos nuevo o que esté formado por piezas que no se hacen desde hace mucho", señala sobre un cancionero que incluyó "O Cuco", de Paz Valverde y "Mariñeiro", de Rogelio Groba.

Coro Asubío en el cantón del Toural. / Jesús Prieto

El torneo de chave es otra de las citas tradicionales de los festejos, cita que empezó su sorteo con algo de retraso ante la escuela infantil de Santa Susana debido a algunos problemas con la megafonía, "con 30 parejas participantes, más inscritos que en la pasada edición", señalaron a este diario sus organizadores en una jornada en la que intervinieron rostros conocidos de la política compostelana como el concelleiro Manuel César y el líder del PP local, Borja Verea.

El lider del PP local, Borba Verea, y el concelleiro Manuel César. / Jesús Prieto

Programa del sábado en la Ascensión

Y este sábado 16 de mayo, desde las 12 horas, cita con las personas integrantes de las Escuelas de Baile Tradicional en Santo Agustino, Cervantes, Toural, Obradoiro y Quintana (ahí con una actuación conjunta a las 13 h.); y en Amio, Fiesta para las Personas Mayores (14 h.).

Participantes del torneo de chave. / Jesús Prieto

Además, a las 17:00 horas, final del torneo de chave en la escuela infantil de Santa Susana y desde las 20 h., en el Teatro Principal, actuaciones de Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de Voces Graves y Coro Harmonia Stellae.

Obradoiro de Voces Libredón, en el cantón de Correos. / X. S.

Además, habrá cantos de taberna en varios locales de la ciudad, un concierto pop de la cantante Alba Reche en la Quintana (22 h.; donde el miércoles arrasó el festival Los40 Santiago Pop) y un show de la orquesta Atenas en la Alameda. Y desde las 12:30 h., primera jornada del festival musical Romaría das Flores, con conciertos en el Parque de Belvís de Fuego Lolita, Lisasinson, Chicho Selektor Saibran, Familia Caamagno e a Orquestra do Quince, Los Mejillones Tigre, Los Punsetes e Pídechas o Corpo.

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