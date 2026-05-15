Do Composfest ao concerto de OBK ou La Oca: Que facer hoxe, 15 de maio, en Santiago?
Chega o Compos Fest con 9Louro, Lumedoloop e DJ Saya
FESTAS DA ASCENSIÓN. Desde as 18:30 horas ata as 21:00 horas, hai concertos de Coro Voces de Compostela, Coro Asubio, Coral Alegría de Compostela e Coro Santa Susana (Toural, Cervantes, Obradoiro, Santa María Salomé) e xa, ás 20 horas na Alameda, chega a edición número XLIX do tradicional Torneo da Chave, e ás 20:30 h. na Praza da Quintana, chega o Compos Fest con concertos de 9Louro (artista galego que suma 116.000 escoitantes ao mes na plataforma de streaming Spotify, cun repertorio onde hai oco para sons de urbana, latin, soul e arembi con cancións como Non me culpes ou Cando me miran), Lumedoloop e DJ Saya, con entrada libre como cada un dos actos da programación destas Festas da Asecensión que organiza o Concello de Santiago. E, ás 20:30 horas, actuación do Obradoiro de Voces Libredón no soportal do edificio de Correos, e do Bloco da Escola de Latexo Percusión (20 h.), na Alameda, Carreira do Conde e Praza Roxa.
Música folk con Meninos do Pandeiro e pop con OBK
VARIAS PROPOSTAS. Meninos do Pandeiro ofrecen hoxe (19 horas) un concerto de folk no centro sociocultural de Aríns. Eles son Xan Pérez (voz e percusións) e Carlos Quintá (violino), e a súa actuación é parte do ciclo No Campo de Fóra, proposta do Concello de Santiago, con entrada de balde. E a xira pop chamada Vértigo Tour, proxecto de OBK, chega ata a Capitol (21 horas; 32 euros). E no Teatro Compostela, o espectaculo de humor chamado Tremendo Show, foi cancelado: «Sentímolo moitísimo, pero por razóns alleas a nós, o show do 15 de maio cancélase e teremos que agardar un pouco máis para volver vernos. Desculpade as molestias», sinala desde redes esa formación cómica galega.
Exposición sobre Begoña Caamaño
A USC, a través da Biblioteca Universitaria e da Área de Cultura, ofrece unha mostra que percorre a traxectoria vital de Begoña Caamaño e o seu compromiso co pensamento crítico, coa lingua e cos dereitos das mulleres. Está aberta no Claustro Alto do Colexio de Fonseca, con entrada libre.
A. C. Devagariño e La Oca
ALBORADA + ORQUESTRA. Desde ás 10 horas, nas Festas da Ascensión, chega a alborada a cargo da Asociación Cultural Devagariño, ata as 12 h., cun percorrido desde o Castiñeiriño a San Fiz de Solovio, e na Alameda hai unha actuación da orquestra La Oca, desde ás 22 horas con entrada libre (e xa mañá, nese mesmo espazo a música vai ser cousa da orquestra Atenas mentres que na Quintana, ás 21 horas, vai cantar pop Alba Reche).
