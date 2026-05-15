La exposición 'Culto e cultura xacobea no Barbanza e Sar' abre sus puertas en Santiago
La muestra reúne fotografías de Adolfo Enríquez sobre la ruta jacobea 'A Orixe' y podrá visitarse hasta octubre en San Martín Pinario
La exposición Culto e cultura xacobea no Barbanza e Sar quedó inaugurada este jueves en la Hospedería de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, como una propuesta divulgativa impulsada por la Asociación Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar. A Orixe para poner en valor la tradición jacobea de la comarca.
El acto inaugural contó con la presencia del arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, además de autoridades y representantes institucionales, culturales y vinculados al ámbito jacobeo.
La muestra, comisariada por Antonio González Millán, reúne una colección de fotografías de Adolfo Enríquez que propone un recorrido visual por la ruta jacobea A Orixe, un proyecto en el que el colectivo trabaja desde 2017 con el objetivo de identificar, recuperar y mejorar el antiguo Camino de Santiago en la península do Barbanza.
El itinerario atraviesa los municipios de Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo, Dodro y Padrón, donde enlaza en Iria Flavia con el trazado del Camino de Santiago.
La ruta A Orixe hace referencia a los orígenes de la tradición jacobea y a la llegada, según la tradición, de los restos del Apóstol Santiago desde Palestina por vía marítima, a través de la ría de Arousa y los ríos Ulla y Sar, en un itinerario simbólico conocido como la Traslatio.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo mes de octubre, consolidándose como una iniciativa cultural orientada a difundir la dimensión histórica, espiritual y patrimonial del Camino de Santiago en las comarcas de Barbanza y Sar.
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