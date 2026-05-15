La fiesta más 'picheleira'
Santiago vivió ayer un día de ambiente festivo entre tradición popular, folclore y actividades culturales
El concierto de Mondra cerró una intensa jornada
Las Fiestas de la Ascensión vivieron este jueves su jornada grande en Santiago con una combinación de tradición, música y ambiente festivo que llenó distintos puntos de la ciudad desde primera hora. El día empezó con los cabezudos y la tradicional Feira Caballar de Amio, dos de las citas más arraigadas del programa.
La Feira Caballar volvió a reunir a cientos de personas alrededor del mundo ecuestre y rural gallego. Durante toda la mañana, el recinto de Amio registró una gran afluencia de visitantes entre exhibiciones, concursos morfológicos y puestos de productos tradicionales. El espacio reservado a los animales presentó una imagen prácticamente completa, con cientos de ejemplares de distintas razas y un ambiente animado pero cómodo para recorrer el recinto. Familias, aficionados y curiosos siguieron de cerca las exhibiciones, mientras los tratantes intentaban cerrar negocios entre regateos. La jornada dejó además importantes retenciones de tráfico en los accesos a Amio.
En el casco histórico, la Banda Municipal de Música de Santiago y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar ofrecieron a partir del mediodía un concierto conjunto en la Quintana bajo la dirección de David Fiuza. La actuación incluyó el estreno del grupo de pandeireteiras y cantareiras de la formación de Sar, en una intervención que fue respetada por la lluvia, que apenas dejó caer unas gotas tras el aplauso final.
A las 12:30 horas arrancó en Praterías el tradicional desfile de cabezudos, la divertida comparsa de ocho personajes que recorrió durante horas las rúas y plazas del casco histórico compostelano entre cientos de personas. La jornada se completó con Folk na Rúa, teatro y la actuación de la orquesta Marbella en la Alameda. El concierto de Mondra en A Quintana puso el broche a la jornada.
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