EXPOSICIONES
La fotógrafa compostelana Natane Vilas expone en la Fundación Marta Ortega Pérez
Formada en la EASD Mestre Mateo, compone con AK, Laura Parajuá y Mara Vecoña, el cuarteto de estudiantes becados en Milán por la entidad coruñesa. Protagonizan la muestra "Future Stories"
La fotógrafa compostelana Natane Vilas expone en "Future Stories", una recién inaugurada muestra colectiva de la Fundación MOP (Fundación Marta Ortega Pérez), abierta de A Coruña para impulsar a jóvenes talentos gallegos. AK (coruñés), Laura Parajuá (lucense) y Mara Vecoña (ourensana) completan el cuarteto de estudiantes becados en Milán por dicha entidad coruñesa para hilar esa exposición.
Nieta de fotógrafo
La santiaguesa Natane Vilas, formada en la EASD (Escola de Arte e Superior de Deseño) Mestre Mateo, propone dentro de "Future Stories" una colección de fotos llamada "Stillpoint", donde "explora la búsqueda de la calma dentro del ritmo frenético y caótico de la vida contemporánea", según detallan desde la Fundación MOP. Y añaden: "A través del contraste de cuerpos en movimiento y elementos naturales como las flores, se representan el agobio y la pausa".
Nieta de un fotógrafo, Enrique Castañón (natural de Guadalajara), Vilas empleó la doble exposición y las largas exposiciones para usar la luz al servicio de su proyecto fotográfico, que supone un importante paso adelante en su naciente carrera.
En abril de 2025, la Mestre Mateo confío en Natane Vilas, que cursó el Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía en sus aulas de Santiago, para realizar el vídeo de presentación de las instalaciones de la propia escuela compostelana.
Programa académico
Los cuatro talentos protagonistas de la exposición "Future Stories", con un reciente título en Fotografía en distintas Escuelas de Arte y Superior de Diseño EASD de Galicia, lograron una beca en 2025 por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP Foundation) para estudiar fotografía de moda en Italia con mentorías y un trabajo con docentes junto a la Fondazione Sozzani (Milán), experiencia plasmada en esta exposición de entrada libre.
Natane Vilas y el resto de estudiantes becados, pasaron cuatro meses en Milán para cursar un programa académico de cara a desarrollar los proyectos artísticos que ahora exponen ahora en el Centro MOP, agrupados bajo el título... "Future Stories".
En su aventura formativa italiana, acudieron a clases magistrales y talleres a cargo de personalidades relevantes del sector (fotógrafos, editores, estilistas, críticos de arte, comisarios, fotoperiodistas) aparte de participar en visitas a exposiciones e instituciones culturales en Milán y otras capitales europeas de la moda.
Horarios
Las fotografías de este cuarteto gallego que hilan "Future Stories" se exponen en el Silo de la Fundación MOP hasta el 3 de junio. La muestra se complementa con un catálogo diseñado por el estudio gallego Desescribir disponible en The MOP Bookstore.
El horario de apertura de la exposición (horario especial de verano) es, de lunes a viernes entre 10:00 horas y 21:00 h. y el sábado y domingo de 11:00 h. a 21:00 h.
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