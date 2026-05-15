Una fuga de gas registrada este viernes por la tarde en un edificio de tres plantas de la rúa de San Pedro, en Santiago, ha obligado a desalojar preventivamente a los vecinos del inmueble y a cortar el tráfico en la zona mientras se desarrollaba la intervención de los servicios de emergencia.

El aviso se recibió a las 18.20 horas, después de que varios residentes alertaran de un fuerte ruido procedente de la instalación del gas del edificio. Según las primeras informaciones de los Bomberos de Santiago, el sonido se originó por una elevada presión en la acometida que suministra gas a las tres viviendas del inmueble.

La avería se habría producido en el entronque de dos tuberías situado entre el segundo y el tercer piso del edificio. Tras la llamada de alerta, se indicó a los vecinos que abandonaran inmediatamente las viviendas como medida preventiva.

Una fuga de gas en un edificio de la rúa de San Pedro obliga a desalojar tres viviendas en Santiago / Cedida

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago y agentes de la Policía Local. Los bomberos procedieron al corte del suministro de gas desde la calle y comenzaron las labores de ventilación del inmueble para garantizar la seguridad de la zona. Durante la intervención también fue necesario interrumpir temporalmente el tráfico en la rúa de San Pedro para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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Una vez controlada la fuga, los efectivos permanecían a la espera de la llegada de los técnicos de la empresa suministradora, que serán los encargados de reparar la avería y restablecer el servicio en el edificio. El incidente no provocó daños personales.