Respuesta a situaciones de crisis
La gestión del agua durante el apagón: "Non houbo cortes de suministro, o difícil foi comunicarse"
Veolia cuenta con un centro de resiliencia operativa, a través del que movilizó los generadores necesarios para garantizar el funcionamiento de la red durante el corte de electricidad ocurrido hace más de un año
El 28 de abril de 2025 Santiago estuvo sin luz durante 18 horas, pero la falta de electricidad no causó problemas en el suministro de agua. A través de su centro de resiliencia operativo (CRO), Veolia consiguió movilizar los generadores necesarios para mantener el servicio. «Foi moi difícil encontrar xeradores eléctricos para tantas pequenas explotacións, porque ao final son moitos puntos que abastecer de electricidade. O grupo creou este centro, que permite en poucas horas poder dar solución con equipos propios a esas incidencias cando hai unha crise», apunta Martín Vidal, responsable de las redes de agua en la capital gallega.
Suministro garantizado
Gracias a ello «non tivemos en toda Galicia ningunha incidencia, ningunha planta quedou sen suministro, salvo en sitios ao mellor moi altos, porque non tiñan presión suficiente», según apunta el director ejecutivo de Veolia en la comunidad, Nicolás Esmorís. Por otro lado, añade que «para depurar tivemos a sorte tamén de que foi á hora que foi e non houbo ningún vertido ao medio ambiente que non fora depurado».
Aquel día, Esmorís recuerda que «o grave problema que tiñamos era de comunicación. Podiamos ver o sitio máis cercano, pero non sabiamos o que estaba ocorrendo noutro lado». No obstante, destaca que «a bagaxe da empresa e dos propios traballadores» propició que «sen necesidade dun mando moi específico non houbo incidencias reseñables, cada un sabía o que tiña que facer».
Respuesta a las averías
Entre los puntos fuertes de las instalaciones de Veolia, en el polígono del Tambre, Esmorís resalta la importancia de albergar también un centro logístico. «Temos o material necesario. E se non o temos aquí, tamén está dentro da rede e sabemos en que sitio próximo está. O 95 % das incidencias que podemos ter en rede, témolo cuberto desde o noso almacén. E o 5 % restante témolo en menos de tres horas», indica.
Entre otros servicios, también desarrollan la atención al cliente o colaboraciones con diferentes industrias para reducir su huella hídrica. En este último apartado, destaca el trabajo realizado con Estrella Galicia, que «a cambio de mellorar a súa pegada hídrica, fixo un investimento en Betanzos nunha fosa que converteu en humedal», ejemplifica.
