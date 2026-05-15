Piden 31 años de cárcel para un acusado de abusar sexualmente de dos hermanas menores en Santiago

Penas que suman 31 años de prisión. Es lo que solicita el Ministerio Público para un hombre acusado de abusos sexuales continuados y exhibicionismo sobre dos menores de edad, hermanas entre sí e hijas de su entonces pareja sentimental, en Santiago. La Fiscalía pide además que el juicio se celebre a puerta cerrada con el objetivo de preservar la intimidad de las víctimas y de su entorno familiar, ya que ambas eran menores en el momento en el que presuntamente ocurrieron los hechos.

Según recoge el escrito de acusación, el procesado convivía con las menores y con su madre en el domicilio familiar, situado en el partido judicial de Santiago. La Fiscalía sostiene que los hechos relativos a una de las hermanas se prolongaron desde el año 2013 hasta el verano de 2019, mientras que los referidos a la otra habrían tenido lugar entre septiembre y octubre de 2018.

En relación con la primera, el acusado se enfrenta a una petición de 15 años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales. Además, la Fiscalía solicita la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar en el que se encuentre, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio durante 25 años. También interesa la imposición de una medida de libertad vigilada de 10 años tras el cumplimiento de la pena de cárcel.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal le atribuye también un delito continuado de exhibicionismo respecto a la misma víctima, por el que pide un año adicional de prisión, junto con dos años de prohibición de aproximación y comunicación y otros cinco años de libertad vigilada.

Respecto a la otra hermana, la Fiscalía reclama otros 15 años de prisión por un delito de abusos sexuales, además de las mismas medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante 25 años, así como una década de libertad vigilada posterior a la condena. En concepto de responsabilidad civil, el escrito de acusación solicita que el procesado indemnice a la primera hermana con 60.000 euros y a la otra con 30.000 euros por los daños sufridos.

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El juicio se celebrará el próximo miércoles y jueves en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en la capital gallega.