Rechazo a la polémica obra en el parador de Santiago
Tachan de «banalización do patrimonio» la actuación en las gárgolas do Hostal dos Reis Católicos
El Colexio de Doutores e Licenciados en Filosofía e Letras e en Ciencias urge una solución
K.M.
Continúa la polémica generada en torno a la actuación en el Hostal dos Reis Católicos, en especial en lo referente a la colocación de unos tubos metálicos en las gárgolas de la fachada que da al Obradoiro, sobre la que desde numerosos ámbitos ya se ha mostrado un rotundo rechazo.
Un rechazo al que se suma el Colexio Oficial de Doutores e Licenciados en Filosofía e Letras e en Ciencias de Galicia, que en su página web instaba en un comunicado a buscar una solución urgente con respecto a la intervención realizada.
En concreto, considera que la instalación de elementos metálicos visibles «supón non só un erro estético, senón unha vulneración dos criterios científicos que deben rexer calquera actuación nun Ben de Interese Cultural de relevancia mundial» como es el caso de este inmueble de Santiago.
Tras indicar que cuenta con más de cuatrocientos profesionales de diferentes titulaciones científicas y humanísticas, el organismo colegial muestra su oposición a la intervención, señalando que desde el enfoque de la arqueología de la arquitectura, el colegio sostiene que «a actual solución é inaceptable».
Falsifica la lectura del BIC
Entre los motivos, apunta que se rompe la lectura estratigráfica, puesto que «cada elemento do Hospital Real, obra de Enrique Egas, forma parte dunha secuencia histórica coherente» frente a la que «a introdución de tubos industriais distorsiona a percepción do monumento e falsifica a súa lectura orixinal, tratando as gárgolas como meros desaugadoiros e non como pezas arqueolóxicas clave».
Incide también este colectivo en que vulnera la reversibilidad de la obra, cuando «un principio fundamental da restauración é que calquera adición debe ser reversible sen danar o soporte», y recalca que «o contacto do metal co granito histórico pode xerar procesos de erosión diferencial e manchas por óxido, comprometendo a conservación futura da pedra».
Error histórico
Desde el punto de vista de este colectivo, se ha producido una banalización del patrimonio en un Obradoiro que «non admite solucións rudimentarias». Recuerda que la tecnología moderna permite canalizaciones ocultas o sistemas integrados que resuelven el tema de la evacuación de agua «sen sacrificar a integridade visual dun espazo que é Patrimonio da Humanidade».
Habla de un error histórico, puesto que aunque es consciente de que hay que proteger el edificio de las filtraciones, subraya que «a forma en que se decidiu facelo non está a altura do lugar».
Por todo ello, el colegio insta a las autoridades y a la dirección del Hostal a «retirar de inmediato os tubos metálicos, executar un proxecto de restauración técnica que entenda o monumento como un todo arqueolóxico e arquitectónico», además de pedir que se asuma la responsabilidad institucional de transmitir el legado del Obradoiro «sen distorsións ás xeracións vindeiras», puesto que es «un espazo de máxima significación simbólica para Galicia», en el que «o profesional non debe introducir elementos que reclamen unha atención allea á lóxica do edificio».
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