Una treintena de núcleos del rural de Santiago carecen de conexión con la red pública del agua

De las alrededor de 15.000 personas que viven en zonas rurales de Santiago, muchas no tienen acceso a la red de abastecimiento y saneamiento de agua. En concreto, son más de treinta los núcleos de población que se encuentran a más de 200 metros de distancia de la conexión más próxima al sistema que da servicio a toda la ciudad. La situación afecta también a un número muy elevado de viviendas dispersas por diferentes zonas del municipio.

Esta realidad es muy palpable en cada uno de estos puntos, donde sus residentes utilizan pozos y minas privados y fosas sépticas propias, pero puede apreciarse de un vistazo en el centro de control de la sede de Veolia -marca bajo la que opera Viaqua desde diciembre de 2025- en el polígono del Tambre, cuyas instalaciones ha visitado esta semana EL CORREO GALLEGO. En esta sala, desde la que se vigila toda la red y se coordinan los trabajos a ejecutar, puede observarse en un mapa cómo el tejido se concentra en la parte urbana y desaparece en muchas zonas rurales.

"O lóxico nos tempos nos que estamos é que todo veciño de Santiago poida ter unhas redes de abastecemento e de saneamento axeitadas", valora el director ejecutivo de Veolia Auga Galicia, Nicolás Esmorís, que añade que en la capital gallega "hai un déficit de investimento nos últimos anos moi importante nas redes, estase facendo, pero non ao nivel desexado". Esmorís explica que en el Concello, donde hace pocos meses el debate sobre la gestión del ciclo integral del agua desató una tormenta política, son conscientes de que "hai que facer un investimento moi potente".

420 averías al año

Y es que la falta de conexión con la red está lejos de ser el único problema. Son muchos los compostelanos que se han encontrado en más de una ocasión con tuberías rotas y fugas de agua. Según precisa el responsable de redes en Santiago, Martín Vidal, se registran 420 incidencias de este tipo al año, una cifra que va en aumento. La mayor parte de ellas se localiza en tuberías hechas de dos tipos de materiales, el polietileno de baja densidad y el fibrocemento.

"No momento en que empeza a dar un primeiro problema, o fibrocemento dá problemas continuos porque é moi difícil estabilizar. Cando vas reparar, o habitual é que repares un tramo de sete ou oito metros e volva romper tres metros máis aló. Faise unha concentración de avarías durante uns días", explica Esmorís sobre uno de los materiales conflictivos, que abarca unos 70 kilómetros de tuberías en Compostela.

El director ejecutivo insiste en que "é moi importante facer investimentos xa, pero non parches. Ten que facerse un arranxo moi integral e que complete moitos tramos de rede obsoletos". Mientras esas mejoras no llegan "o que facemos no día a día é protexer esa rede con equipos, por exemplo, válvulas reguladoras que controlan as presións nesas redes, báixana durante a noite, pero son parches operativos, non realmente solucións", apunta Vidal.

Localización y prevención de fugas

En ese tipo de tareas se ven involucradas unas 30 personas cada día, incluyendo operarios, capataces y técnicos. Los avisos de las incidencias llegan principalmente a través del centro de atención telefónica. Los responsables de Veolia reciben la información y activan el protocolo para reparar la avería. Además, el personal también realiza revisiones diarias para tratar de detectar las incidencias lo antes posible.

"Facemos un balance hidráulico de depósitos, sectores e subsectores, e temos equipos instalados nos contadores sectoriais, que revisamos todos os días, incluso temos alarmas programadas. Se aumenta o mínimo nocturno, que é o que tomamos de referencia, imos estudar ese sector", describe Martín Vidal. Para ese estudio emplean prelocalizadores de fugas, unos equipos que se colocan en válvulas, bocas de riego, hidrantes o algún otro punto de la red. "Os equipos permiten escoitar a rede pola noite, cando non debería haber consumo". Según la frecuencia y el volumen recogido, indican el punto aproximado en el que podría estar la fuga. El siguiente paso es la localización, en la que los operarios utilizan un geófono para analizar punto por punto, a través del que se establece el lugar en el que se está produciendo el escape "cun grao de acerto moi importante".

Pioneros en investigación

El control de la red es la tarea más importante en cuanto a las necesidades más inmediatas para el usuario, pero en la sede compostelana de Veolia se desarrollan muchas otras. Estas instalaciones acogen el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua), único en Galicia, en el que se desarrollan proyectos de investigación, desarrollo e innovación de escorrentías, depuraciones o recuperación de residuos.

Otro de los puntos neurálgicos es el laboratorio, integrado en la red del grupo en España. "Somos capaces de facer calquera tipo de analítica con calquera tipo de parámetros porque estamos homologados practicamente en todos", señala Esmorís, que sostiene que entre sus grandes ventajas está la capacidad de ofrecer respuestas rápidas."Cando hai un problema de calidade da auga, moitas veces necesitas ter resultados pronto", puntualiza.