Ruta a Nova York
Promoción de Santiago nos mercados turísticos de Norteamérica
Turismo de Santiago participou esta semana en Montreal na Spain Tourism Summit, un evento organizado por Turespaña e dirixido especificamente aos mercados de Canadá e Estados Unidos. Unha cita que contou coa participación de Nova York, Chicago, Miami e Los Ángeles, e Toronto.
Dende Turismo de Galicia mantivéronse máis de cincuenta reunións con profesionais norteamericanos de diferentes perfís como turismo de ocio, turismo de grupo e turismo de congresos, xornadas e incentivos. Uns encontros no que a entidade municipal puido comprobar a consolidación de Santiago os últimos meses nestes dous mercados, ambos cun importante valor engadido polo seu elevado nivel de gasto.
De feito, Estados Unidos é xa o primeiro mercado emisor internacional a Santiago, con máis de 150.000 estadías no 2024, o que supón case o 20% das estadías internacionais que se producen na cidade. Canadá, pola súa banda, foi o ano pasado o décimo mercado internacional con maior número de compostelas entregadas a peregrinos, 8.843 en total.
Ademais de amosar os atractivos da cidade para diferentes perfís de turistas, a entidade municipal fixo fincapé na promoción da nova ruta directa Nova York-Santiago, operada por United Airlines, e que suporá unha gran oportunidade para achegar ambos mercados a Compostela.
