Santiago, capital del periodismo

Cerca de un centenar de periodistas pertenecientes a las 49 asociaciones federadas y 16 vinculadas que componen la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), participarán en la LXXXV Asamblea General de la que es la primera organización profesional del sector periodístico en nuestro país, en un encuentro que tendrá lugar este sábado, a partir de las 09.30 horas, en la Hospedería de San Martiño Pinario de Santiago.

La Asamblea General, máximo órgano de Gobierno de la FAPE, debatirá y aprobará, si así lo decide la mayoría, las propuestas de resolución presentadas por varias asociaciones que versan sobre diversos temas de máxima actualidad en el entorno periodístico. Cuestiones como la protección frente al acoso digital, la precariedad laboral y el rechazo a la figura del falso autónomo en la profesión; o la actualización de los planes de estudio de Periodismo y Comunicación ante los avances digitales serán tratadas en el debate que tendrá lugar este sábado. Asimismo, se debatirá el informe sobre el impacto de la inteligencia artificial en la profesión y la propuesta de actualización del Código Deontológico.

Entre los temas a estudiar también figuran la solicitud de creación de vocalías o consejos de género para seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad y la propuesta para la creación de planes formativos dentro de la Federación que permitan a los asociados adquirir nuevos conocimientos para enfrentarse a los retos de la profesión. Por otro lado, la Asamblea abordará la renovación de la junta directiva de la FAPE al cumplirse el mandato de cuatro años que establecen los Estatutos de la organización.

Actividades

Las actividades en torno a la LXXXV Asamblea General de la FAPE, que son organizadas en esta ocasión por la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, comenzaron ayer en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con la inauguración de una exposición histórica sobre la institución periodística compostelana, que rememoró su 80 aniversario con un acto que contó con la presencia de miembros de la Federación Europea de Periodistas (FEP) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

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Foto de autoridades delante de la exposición con motivo de los 80 años de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela. / Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela

Más tarde, en el restaurante Lasso, se llevó a cabo la recepción y bienvenida a los participantes de una Asamblea General de la FAPE que cuenta con el patrocinio institucional del Parlamento de Galicia, de la Secretaría General de Medios de la Xunta de Galicia, de la Axencia Galega de Turismo, del Concello de Santiago, de la Axencia Galega de Calidade (AGACAL) y de Afundación (Obra Social de Abanca), así como la colaboración de Renfe.