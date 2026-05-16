La festividad de Santa Rita en Santiago estrena procesión y un coro estadounidense

Cualquiera que se haya paseado por las inmediaciones de la Plaza de Abastos de Santiago un 22 de mayo habrá podido comprobar que los puestos de rosquillas y las personas que se acercan hasta la iglesia de San Agustín portando rosas son un claro indicativo de que no estamos en un día más del calendario. No al menos para los cientos de fieles devotos con los que cuenta Santa Rita, no solo en Santiago sino en toda la comarca.

Algo que ha podido comprobar en primera persona el escocés John Rafferty, quien explica que «ese día hay diez misas en San Agustín, la primera a las ocho, y cuando abro la puerta media hora antes, siempre me encuentro con 100 o 150 personas esperando fuera que han venido caminando desde otros lugares para asistir a esa primera en honor de Santa Rita».

Novedades

Organista de esta iglesia compostelana desde hace doce años y afincado en la capital gallega desde hace quince, es uno de los organizadores de una cita que este 2026 incorporará varias novedades, coincidiendo con el cuarto centenario de la beatificación de la santa. La primera de ellas, según avanza en conversación con EL CORREO GALLEGO, una procesión con la imagen de Santa Rita que saldrá de San Agustín, pasará por la iglesia de Santa María del Camino para dirigirse hacia Cervantes, continuar por Preguntoiro y regresar al templo que la acoge, en un recorrido en el que estará acompañada por dos gaiteiros y durante el que está previsto esparcir pétalos de rosa.

Inmerso ya en plena cuenta atrás de una festividad en cuyo homenaje se iniciaba este jueves la novena, con misas diarias a las 12:00 y a las 19:00 -excepto el domingo, que es a las 20:00 h.-, y en las que él pone la música al frente de «un órgano que estrenamos hace cuatro meses y que suena muy bien», John Rafferty señala que el 21 y el 22 contará también con los cuarenta miembros del Coro Masculino de la Universidad del Norte de Iowa.

Tras el fenómeno jacobeo

Explica que su director «ha peregrinado muchas veces con coros más pequeños» y, aprovechando que estaban de visita por varios lugares de España, han querido participar en la festividad de Santa Rita en la capital gallega.

«En Santiago estoy muy feliz. Es muy parecido a Glasgow, no solo en el clima, sino en la retranca, en la comida y en las gaitas, de las que Escocia es su cuna" John Rafferty — Organista de la iglesia de San Agustín de Santiago

No en vano, John Rafferty mantiene un estrecho vínculo con los caminantes de lengua inglesa que recorren el Camino. Cuando él cubrió la Ruta de la Plata desde Sevilla, donde pensaba quedarse a vivir y finalmente cambió por un Santiago en el que «estoy muy feliz» y que además es «muy parecido a Glasgow, no solo en el clima, sino en la retranca, en la comida, y en las gaitas, de las que Escocia es su cuna», comprobó que al llegar no había nada en inglés, con lo que impulsó una misa en dicho idioma que continúa celebrándose a diario en la Oficina del Peregrino.

Enamorado del Camino, sobre el que ha escrito una veintena de libros, y del «buen whisky» que sigue degustando en Galicia, incide respecto a la festividad de Santa Rita en que la misa solemne de vigilia del día 21 será presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, y contará con la introducción de la reverenda estadounidense Amy Wiles; mientras que la eucaristía solemne del 22 la presidirá el arzobispo emérito, monseñor Julián Barrio, al igual que el resto de las de tarde programadas desde este jueves.