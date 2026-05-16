Vegalsa-Eroski reúne a 400 representantes del sector alimentario

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela acogió ayer, 15 de mayo, el décimo primer encuentro de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski con la industria alimentaria. El evento reunió a 400 representantes de empresas, denominaciones de origen, cooperativas agrarias, entidades e instituciones del sector agroalimentario, para compartir los resultados de la compañía y reflexionar sobre el presente y futuro del sector.

La jornada, articulada bajo el título «Un mundo con IA: la transformación de las empresas alimentarias», contó con cinco ponencias y con intervenciones institucionales a cargo del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, la conselleira de Medio Rural de la Xunta de Galicia, María José Gómez, y el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González.

Estrategia compartida para crecer en conjunto

Durante el evento, el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, presentó los resultados de la compañía y puso en valor la importancia que tiene en su estrategia hacer partícipes a sus proveedores, para avanzar de forma conjunta en todos los ámbitos. «La distribución y el sector productivo necesitamos ir de la mano para adaptarnos en el menor tiempo posible a las necesidades de un consumidor para el que el precio, la sostenibilidad y las nuevas tendencias son cada vez más importantes», remarcó.

Por su parte, el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, subrayó la necesidad de poner en valor y cuidar el sector productivo, que genera riqueza en el entorno y aporta productos frescos y de primera calidad. «Una apuesta de nuestra compañía que se refleja en el punto de venta, a través de señalización que identifica el origen local de los productos, y en los folletos promocionales, en los que la proximidad tiene siempre una posición destacada», explicó.

El evento contó también con la intervención de la CEO de Grupo Eroski, Rosa Carabel, quien destacó la importancia de reforzar las alianzas con los productores y la industria local para avanzar hacia un sector alimentario más innovador, eficiente y sostenible. «En Grupo EROSKI creemos en un modelo que genera riqueza en el entorno, impulsa a pequeños productores y sitúa a las personas y al bien común en el centro de la transformación del sector», señaló.

Innovación como motor de las empresas alimentarias

La jornada sirvió como punto de encuentro para analizar el impacto de la innovación en la cadena de valor alimentaria y para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando procesos clave, desde la producción y la industria, hasta la logística, la distribución y la relación con el consumidor.

En este sentido, el director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la USC (CiTIUS), Senén Barro, profundizó en el potencial de la inteligencia artificial como herramienta estratégica para el sector, así como en sus aplicaciones prácticas para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la competitividad de las empresas.

Por su parte, el CEO de Vicky Foods, Rafa Juan, quien pertenece a la segunda generación de la empresa familiar, reivindicó en su ponencia «Innovar para alimentar un mundo mejor» la importancia de que empresas con una larga trayectoria sean capaces de adaptarse a las nuevas necesidades del sector y de los consumidores.

El producto local, eje estratégico de la compañía

El encuentro se enmarca en el compromiso de Vegalsa-Eroski con las comunidades en las que tiene presencia. En 2025, la compañía destinó aproximadamente 600 millones de euros a compras de proximidad y colaboró con un total de 885 proveedores y productores locales gallegos, asturianos y castellanos y leoneses. En conjunto, estos socios de proximidad suponen el 48% del total de proveedores con los que trabaja Vegalsa-Eroski, para garantizar el apoyo a lo local y la frescura de sus productos.