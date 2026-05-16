Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos

Momentos de gran tensión y miedo los vividos este sábado por la tarde en el barrio de Vista Alegre, en Santiago, después de que dos individuos irrumpiesen por la fuerza en una vivienda unifamiliar en la que se encontraba un matrimonio. Los hechos ya están siendo investigados por la Policía Nacional, que mantiene abiertas diligencias para esclarecer lo sucedido e identificar a los autores.

Estado en el que quedó la puerta de la vivienda en Vista Alegre / CEDIDA

Según la información recabada, los asaltantes accedieron a la propiedad tras reventar la puerta principal de la vivienda, una estructura con paneles acristalados cuyos cristales quedaron completamente destrozados por el impacto. Una vez dentro del inmueble, se encontraron frente a frente con los propietarios de la casa, que se encontraban en el interior en ese momento.

El dueño de la vivienda trató de hacer frente a los dos intrusos, produciéndose entonces un forcejeo en el que el hombre acabó siendo agredido violentamente. Los atacantes le propinaron varios golpes en la cara, provocándole diversas lesiones y dejándolo visiblemente magullado. Tanto él como su esposa sufrieron una fuerte crisis de ansiedad tras el asalto.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago, además de una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias. El hombre herido tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas durante la agresión.

Uno de los aspectos que más desconcierta a los investigadores es que los autores abandonaron la vivienda sin llevarse ningún objeto. Por el momento no ha trascendido si la intención inicial era cometer un robo o si existía algún otro objetivo detrás del asalto. La familia aseguró además no conocer absolutamente de nada a los agresores.

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La investigación cuenta además con un elemento clave: un vídeo grabado por miembros de la familia en el que, presuntamente, se puede ver a los dos individuos abandonando precipitadamente la vivienda tras la agresión. Las imágenes han permitido que ambos sospechosos fuesen detenidos poco después por la Policía Local.