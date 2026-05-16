«En esta época de desinformación es cuando más se necesita el buen periodismo»

Tras ser elegida la pasada semana como presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Zuliana Lainez (Lima, 1977) asume este sábado, en Santiago, su primer acto oficial. Lo hace participando en la LXXXV Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), en donde trasladará la situación del periodismo en el mundo.

Menuda ciudad, la de Santiago, para estrenarse como presidenta de la FIP.

Es un honor hacerlo en el marco de la asamblea general de la FAPE y el 80 aniversario de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela. Es un buen espacio para trasladar cuál es el pulso de la libertad de prensa y la situación del periodismo en el mundo.

Una asamblea general de la FAPE en la que se debatirán diferentes cuestiones que preocupan, y mucho, a este sector véase la protección frente al acoso digital, la precariedad laboral, la inteligencia artificial o, como bien señalaba, la libertad de prensa. ¿Cuáles son los grandes retos del periodismo ya no solo a futuro sino en el presente?

Hoy por hoy, lo peor con lo que tenemos que lidiar en el mundo y el mayor horror sigue siendo el asesinato de nuestros colegas. Lo vemos en Gaza, donde ya tenemos registro de más de 260 periodistas asesinados. Pero no solo en Gaza, lo mismo pasa en Líbano, en Sudán o en Latinoamérica. Yo vengo de Perú, un país donde el año pasado fueron asesinados cuatro periodistas por hacer su trabajo. El problema es que esas violaciones del derecho a la vida que han estado siempre sobre la mesa por cumplir con el deber de informar, ahora conviven con unas nuevas amenazas a la libertad de expresión. Hoy, hay países en donde se dan legislaciones que pretenden llevar a la cárcel a periodistas por hacer su trabajo. Más de medio centenar de periodistas se encuentran encarcelados en el mundo por ello, pero además estamos viendo que la irrupción de la inteligencia artificial en las redacciones está aumentando la precarización en la actividad periodística.

¿Usted ve a la inteligencia artificial más como un enemigo que como un aliado?

Creo que el problema está en las malas prácticas en su uso y lo veo desde las dos caras de la moneda. Como periodista, por supuesto que utilizamos en la redacción herramientas de inteligencia artificial para facilitar el trabajo mecánico. Por ejemplo, nos facilita a la hora de ubicar declaraciones rápidamente, a la hora de transcribir entrevistas en cuestión de segundos cuando antes tardábamos horas... pero siempre se debe hacer bajo supervisión humana. El problema es cuando la inteligencia artificial, y eso también hay que verlo desde las lógicas empresariales, pretende reemplazar periodistas y se automatiza al cien por cien la redacción, el enfoque de notas informativas o lo que es peor, cuando se utiliza la inteligencia artificial para generar imágenes y piezas audiovisuales y ni siquiera se termina transparentando su uso, que es una falta ética absoluta. La FIP subraya que no se pueden tomar decisiones sobre la irrupción de inteligencia artificial en medios de comunicación sin que en las discusiones haya periodistas, porque es algo que afecta directamente a nuestra tarea. Estamos viendo que los medios de comunicación, bajo la idea de reestructurar y modernizar procesos que hace directamente la IA, necesitan menos puestos de trabajo. Y eso es un tremendo error porque en esta época de desinformación llena de espacios propagandísticos que hacen uso de la inteligencia artificial es cuando más necesitas el trabajo del periodismo, del buen periodismo. El periodismo es búsqueda de la verdad, el periodismo es rigor, el periodismo, con o sin tecnología, no puede olvidar su naturaleza y cualquier otra cosa, intentar traficar mentiras como verdades, puede ser cualquier cosa menos periodismo. Y ahí estás hablando no de algoritmos, no de máquinas que te acentúan sesgos, sino que estás hablando de periodistas de carne y hueso que tienen que supervisar los procesos de producción de información.

Internet y las redes sociales han cambiado el periodismo y la forma de comunicar. ¿Va a suponer la inteligencia artificial un cambio tan grande en el sector?

Ya lo está suponiendo y puede ser positivo si la inteligencia artificial está al servicio del periodismo, si se transparenta su uso y si hay un uso ético. El problema para nosotros con la inteligencia artificial es quién va a ser responsable de la producción de noticias en el futuro. ¿Van a seguir siendo los periodistas o van a ser los algoritmos?

La presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Zuliana Lainez, ayer, en Santiago. / Antonio Hernández

Hablando de futuro, ¿qué debe cambiar en la formación universitaria de los jóvenes que se quieren dedicar a esta profesión para responder a los desafíos digitales actuales?

Desgraciadamente, muchas veces las facultades están bastante alejadas de lo que es el quehacer periodístico. A veces hay una formación que viene dada muy desde lo teórico y creo que, hoy por hoy, las universidades que van a formar a los futuros periodistas deben volver a la formación en los principios básicos de la profesión. Los periodistas tenemos que entender que nuestra materia es la verdad. Trabajamos para buscar la verdad y, al mismo tiempo, nunca debemos olvidar de que nuestro trabajo tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Trabajamos para la gente y los periodistas del presente y del futuro lo deben tener siempre en mente.

Vivimos en un mundo globalizado totalmente polarizado en el que los populismos avanzan mientras, cada vez, vemos como escalan los conflictos bélicos y, en ciertos países, se pierden libertades. En medio de este panorama tan descorazonador, ¿qué papel debe tener el periodismo?

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Me atrevería a decir que este siglo es el peor momento en cuanto a condiciones para el ejercicio del periodismo y de las libertades informativas, pero también, al mismo tiempo, y eso es lo antagónico, que es el momento en el que más se necesita buen periodismo. Nunca habíamos tenido un número tan alto de periodistas asesinados en zonas de conflicto y en democracias, estamos presenciando la irrupción de la tecnología y vivimos en la era de la desinformación. La gente necesita confiar en alguien y por eso tenemos que ser muy rigurosos con el trabajo que realizamos. La desinformación no pretende solo instalar una mentira como verdad, pretende que la gente termine dudando hasta de las verdades y ahí es donde tiene que estar el periodismo. Tiene que prepararse para poder identificar más pronto que nadie la desinformación, los bulos... Tiene que ser una fuente confiable para su audiencia y buscar siempre la verdad.