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Aviso a los conductores que circulen por Santiago: cortes de tráfico en el túnel del Hórreo y en cuatro calles

El paso subterráneo, en horario nocturno, y las rúas Xelmírez, Orfas, Abril Ares y Fonseca sufrirán cortes a partir de este lunes

Desde este lunes y durante cuatro días, el túnel del Hórreo, en Santiago, sufrirá cortes de tráfico por la noche.

Desde este lunes y durante cuatro días, el túnel del Hórreo, en Santiago, sufrirá cortes de tráfico por la noche. / Jesús Prieto

Jacobo Táboas

Jacobo Táboas

Santiago

Aviso a conductores que circulen este lunes por las calles de Santiago. Las rúas de Xelmírez, das Orfas, de Abril Ares e de Fonseca sufrirán cortes a partir del 18 de mayo, que se prolongarán durante tres semanas «por mor da realización das tarefas de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica». «Estes traballos», señalaron desde el Concello de Santiago, "implicacán a ocupación da vía pública para levar a cabo a actividade de reparación do enlousado e cortes de tráfico».

Y también en materia de tráfico, el departamento de Mobilidade informó a través de un aviso que figura en su página web que el túnel del Hórreo sufrirá cortes de tráfico por las noches a lo largo de la próxima semana.

Tal y como indicaron desde Raxoi, el túnel permanecerá cerrado del lunes 18 hasta la madrugada del viernes 22, entre las 22.30 y las 6.00 horas, debido a tareas de mantenimiento por parte de la empresa adjuditaria, Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.U.

De esta forma, la infraestructura permanecerá cerrada durante cuatro noche consecutivas (lunes, martes, miércoles y jueves), aunque desde el Concello avisan que estos cortes no se realizarán de manera simultánea en ambos tubos. "En ningún momento haberá cortes simultáneos dos dous tubos, podendo nunha mesma noite cortar un tubo e unha vez aberto ao tráfico proceder a cortar o outro tubo", indicaron.

Los cortes, detallan, serán los siguientes:

  • La noche del lunes 18 al martes 19: desde las 22.30 hasta las 6.00 horas. Tubo 1 y 2, margen izquierda y derecha.
  • La noche del martes 19 al miércoles 20: desde las 22.30 hasta las 6.00 horas. Tubo 1 y 2, margen izquierda y derecha.
  • La noche del miércores 20 al jueves 21: desde las 22.30 hasta las 6.00 horas. Tubo 1 y 2, margen izquierda y derecha.
  • La noche del jueves 21 al viernes 22: desde las 22.30 hasta las 6.00 horas. Tubo 1 y 2, margen izquierda y derecha.

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Ante esta situación, el Concello de Santiago "prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lle poidan ocasionar".

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