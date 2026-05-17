El cartel que ha dado la vuelta a Santiago en plena época de exámenes: "Queridos vecinos universitarios..."

Un cartel pegado en un edificio de Santiago. Lo que en un primer momento parecía ser un simple aviso a una comunidad de vecinos, ha terminado convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados en redes sociales tras su difusión por la popular cuenta de Instagram, Salseo USC, hace unos días.

El motivo es el contenido del escrito que, dirigido "a la comunidad estudiantil del edificio", utiliza el humor para quejarse de una situación muy común en la capital gallega: el ruido o las fiestas en pisos universitarios.

Así, el cartel habla de como en los últimos meses, muchos de los vecinos han tenido el "privilegio" de escuchar "ensayos nocturnos de reguetón, celebraciones improvisadas, gritos filosóficos a las 4.00 de la mañana y debates existenciales en el descansillo".

"Aspirado intensivo a primera hora"

Pronto, esta cortesía inicial da paso a un mensaje irónico en el que los autores del cartel planean, con la llegada de la época de exámenes, lo que definen como una serie de "medidas comunitarias" ante las molestias acarreadas por los estudiantes durante todo el curso.

Entre las "actividades comunitarias" propuestas, mencionan acciones como "aspirado intensivo a primera hora, taladro recreativo de fin de semana, concurso de portazos o un karaoke vecinal versión 'grandes éxitos de los 80". También hablan de una "mudanza simbólica de muebles a horas estratégicas".

Todas ellas, inciden con sarcasmo, "dentro del espíritu de convivencia, reciprocidad y memoria histórica del inmueble".

El cartel difundido por la cuenta de Salseo USC / Salseo USC

El comunicado termina con un amago de ultimátum en el que los vecinos -que se definen así mismos como "personas generosas", no llevarán a cabo esas actividades si los universitarios empiezan a respetar "el descanso vecinal". "Atentamente, vecinos que también tienen memoria (y ojeras)", finalizan sin dejar a un lado el humor.

Una situación habitual

El cartel, compartido por Salseo USC, pronto se ha vuelto viral y ha despertado comentarios de todo tipo. Algunos usuarios han respondido criticando el mensaje, recordando que ellos también fueron estudiantes en su día: “hacían lo mismo hace 25 años o ya no recuerdan sus épocas de estudios, ahora toca aguantar”.

Otros, en cambio, han reaccionado con nostalgia, evocando sus años universitarios en Santiago: “qué recuerdos de mi época estudiantil”, “hacen bien”. También hay quienes simplemente lo apoyan y ensalzan su tono: "qué bueno", "brutal".

Si bien es de un marcado tono humorístico, lo cierto es que este tipo de tensiones es habitual en las comunidades de vecinos en las que conviven con estudiantes, cuando es complicado alcanzar un equilibrio entre el descanso de los primeros y el ritmo de vida de los segundos.

No es la primera vez que un mensaje de este tipo se vuelve viral. En septiembre de 2024, un comunicado vecinal -contra los ruidos sexuales en ese entonces- dio la vuelta a Santiago. Lo más curioso de ese cartel era su formato: en el que el autor emulaba el estilo de Lady Whistledown, una de las protagonistas de la popular serie de Los Bridgerton.

Por aquel entonces, el autor inundó de carteles una urbanización de Calo, en Teo, dirigiéndose a sus "fogosos vecinos".