Crónica social compostelana | Graduación de 24 nuevos chefs del Centro de Hostalería de Galicia

Tras completar un programa intensivo que combinó formación teórica y práctica en áreas como la cocina de proximidad, gastronomía gallega, cocina internacional, pastelería, panadería, chocolatería y nuevas técnicas culinarias, los 24 alumnos de la segunda promoción del Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería del Centro Superior de Hostalería de Galicia —que inician ahora su período de prácticas— han celebrado esta semana su graduación.

Acto de graduación de 24 nuevos chefs del Centro de Hostalería de Galicia. / Cedida

Lo hicieron con un acto que presidió el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, quien destacó «la apuesta de la Xunta por la formación especializada como herramienta clave para seguir aportando talento y valor añadido al sector turístico gallego».

Fin del segundo Máster en Avogacía e Procura de la USC

Entrega de diplomas del segundo Máster en Avogacía e Procura de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). / Cedida

El pasado miércoles, cerca de 300 personas se reunieron en la Sala Noble del Colexio de Fonseca con motivo de la entrega de diplomas del segundo Máster en Avogacía e Procura de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) organizado por la Escola de Práctica Xurídica de Santiago.

Un acto de celebración que pone punto y final a dos años de especialización que en 2024 comenzaron los 22 estudiantes —procedentes de Galicia y de fuera de la comunidad— homenajeados esta semana y que contó con la presencia de la decana de la Facultade de Dereito de la USC, Ana María Gude Fernández; el coordinador del Máster en Avogacía e Procura y director de la Escola de Práctica Xurídica de Santiago, Lotario Vilaboy; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; representantes de la Judicatura y la Fiscalía compostelanas, además de autoridades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Durante el acto, también se rindió homenaje a la magistrada del Tribunal Supremo María Dolores Rivera debido al apoyo y colaboración prestada a la Escola de Práctica Xurídica de Santiago.

Caminata de Alumni USC por A Peregrina

Caminata de Alumni USC por A Peregrina. / Cedida

Hace unos días, el grupo de senderismo de Alumni USC no dudó en hacer una ruta —dirigida por Enrique López Lorenzana, Federico López y Evaristo del Río— entre A Peregrina y Ponte Alvar de Arriba, pasando por Santa María de Grixoa.

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Una zona, conocida por ser de las más bonitas del rural de Santiago, por la que quisieron pasear una treintena de personas que finalizaron la caminata a lo grande comiendo en el restaurante D’Nieto, en Trazo, un jugoso jamón asado.