Los que trabajan mientras Santiago está de fiesta: así se vive la Ascensión desde dentro

Mientras Santiago se llena de música y tradición en sus fiestas más picheleiras, hay quienes las viven desde el otro lado y no están de celebración. O, al menos, no del todo. Son quienes trabajan -y sostienen- las fiestas de la Ascensión que, con perdón del Apóstol, es la cita más emblemática del calendario compostelano.

Un barrendero que recoge los restos de la noche y un cabezudo que baila entre risas y carreras de niños. A continuación, desde EL CORREO GALLEGO ofrecemos dos miradas distintas para una misma fiesta.

La Ascensión desde la escoba de Tobío

Son las 7 de la mañana, mientras gran parte de Santiago duerme después de una larga noche de fiestas, Tobío comienza a recorrer con su escoba y su recogedor el casco histórico compostelano. Lleva casi 23 años trabajando como barrendero, muchos de ellos en la zona vieja compostelana, y conoce bien cómo cambia la ciudad después de una noche de celebración.

Por eso, este pasado viernes, tras el día grande de las fiestas de la Ascensión, salió de casa convencido de que le esperaba una jornada especialmente dura. Pero la realidad fue otra. "Hoxe para mín foi unha gran sorpresa, a verdade. Non me esperaba que fora estar todo tan limpio. Si que hai traballo pero non tanto como un esperaría", cuenta mientras recorre las calles de la zona vieja.

Tobío en la praza de Paterías durante su jornada / A.B.

Acostumbrado a encontrarse bolsas, botellas y restos del botellón tras las grandes citas festivas, asegura que esta vez la imagen, afortunadamente, es distinta: "Pasei por aquí ás 8 da mañán e non volvín pasar ata agora e xa vez como está esta calle: tres ou catro colillas, un papel e unha botellas de auga", señala tras recorrer de cabo a rabo la rúa do Vilar.

"Nunca sabes o que te vas a encontrar"

En días como estos, explica, nunca hay certezas: "Hai días e días, porque ao final nunca sabes o que te vas a encontrar. Podes vir pensando que vai ser un día tranquilo e todo o contrario ou podes empezar como hoxe pensando que vai ser un día duro e que ao final non o sexa".

Incide en que, aunque cada jornada es diferente, percibe un cambio en el comportamiento de la gente, al menos en la zona vieja, que es la que se encarga de cubrir él: "Cada vez como que hai máis conciencia da limpieza e da basura, polo menos aquí na zona vella, porque si que aínda que hai días que ves esto feito un cristo, non é o normal".

Tobío habla desde la experiencia de quien ha vivido más de dos décadas de fiestas compostelanas desde el otro lado, el que empieza cuando los demás terminan. Por tanto, conoce bien que hay zonas en las que el trabajo aprieta más: "No Ensanche, na Alameda ou no Campus co botellón si que hai máis, aínda que eso xa despois depende un pouco do día".

Restos de basura en la Alameda / Ramón Castro / Onda Cero

Además, añade que, si bien la Ascensión concentra a grandes multitudes y son las fiestas patronales de Santiago, lo más exigente suele llegar con las fiestas del Apóstol: "Aí xa é outra cousa, hai máis xente, é máis duro, hai moito máis traballo e si que temos días de encontralo todo bastante mal".

De un día "duro" en el Campus a una "sorpresa" en la Quintana

Prueba de ello es que, como el mismo señala, a su llegada a la Quintana, que la pasada noche estaba abarrotada hasta la bandera con el concierto de Mondra, se la encontró "mellor do que esperaba, foi unha sorpresa para min". "Non había restos do típico botellón, o único que había eran colillas", añade.

Mondra pone el broche al día grande de la Ascensión / Antonio Hernández

Aún así, el contraste con otras zonas de la capital gallega es evidente. En su caso, explica que la jornada anterior si que fue "máis dura" ya que tuvo que ir de refuerzo al botellón y ahí si que ya se concentra todo: "Si que notas algo máis. Ao final sempre hai bolsas, botellas, vasos... pero aínda que si que é traballo non foi tanto como outras veces".

Un trabajo aún más exigente en fiestas

Además, durante las fiestas el trabajo se hace todavía más exigente porque tienen que cubrir solos zonas enteras, como en su caso, que se encarga de cubrir la zona entre la rúa Nova y la rúa de Carretas, encargándose por tanto de la limpieza de algunas de las zonas más visitadas y concurridas de la ciudad como el Obradoiro, la Quintana o la praza do Toural.

"Ao ser días de festas está un solo, non hai nadie de apoio. Un ten que cubrir toda a zona solo, non hai nadie que axude como nun día normal", incide. Por eso insiste en que, si la ciudad amaneciese realmente desbordada de basura, sería casi imposible abarcarlo todo: "Se todo estivera tan mal non daría feito".

Después de más de dos décadas trabajando en fiestas, Toribio compara su oficio con la hostelería ya que “nunca sabes o que te vas encontrar e como vai ser o día”. Y precisamente por eso, admite que había empezado el día mentalizado para una jornada complicada: “A idea de hoxe era que iba ser un día duro, ou polo menos máis duro ca un día normal”. Aunque, afortunadamente, la fiesta en Santiago le dio también un respiro y le dejó disfrutar de la Ascensión.

Restos de botellón en la Alameda / Ramón Castro / Onda Cero

45 años dentro de un cabezudo

Hablar de los cabezudos en Compostela sería imposible sin tener en cuenta a Anxo Martíns. Tras una de las grandes cabezas que hacen bailar a la ciudad en el día grande de las fiestas de la Ascensión, se encuentra este hombre que lleva décadas formando parte de la comparsa.

"Este ano fixo 45 anos que levo sendo o alcalde", confiesa a este medio sobre una de las tradiciones más queridas de la ciudad.

Según explica, y si bien esta tarea tiene sus cosas como todo, para él "non é un traballo, é una afición". Una forma de mantener viva una celebración que, en su momento, llegó a desaparecer. Porque hubo un tiempo en el que los cabezudos dejaron de bailar y él mismo jugó un papel clave en su recuperación.

Anxo Martíns es el alcalde de los cabezudos desde hace 45 años / Jesús Prieto

"Era unha pena que se perdera, creo que a nosa comparsa é única en España", recuerda. Desde entonces, en cada Ascensión vuelve a repetirse la misma escena: la de docenas de niños que los esperan. Algunos corren, otros se esconden mientras que unos pocos se acercan sin miedo y que hacen que el esfuerzo merezca la pena.

Pero no son solo los más pequeños de la casa los que aguardan con ilusión este momento. Porque esta tradición funciona también como punto de encuentro de generaciones enteras que se reconocen en esos niños que este pasado jueves bailaron, se escondieron o corrieron detrás de la comparsa que dio su salida del Teatro Principal ante la atenta mirada de todos los ahí congregados.

"Agora veñen moitos pais cos seus fillos aos que xa os levaron no seu momento. É unha maneira de revivir aquelo que eles xa viviron cando foron nenos e ían cos seus pais", cuenta. Un relevo generacional bajo el que, quizá, se encuentre el verdadero motor de la comparsa de cabezudos.

Javier Rosende Novo

"Se fai calor, non se pasa nada ben"

Si bien vuelve a incidir en que para él no es un trabajo, no todo es bueno desde dentro. La cabeza pesa y "se fai calor, non se pasa nada ben", confiesa. A todo ello hay que añadirle un recorrido en el que no paran en ningún momento de jugar, correr y bailar con los presentes. Aun así, explica, casi siempre -como este año- todo acompaña y hace aún más gratificante y llevadera la experiencia.

Sobre el futuro de esta tradición, Anxo Martíns prefiere no aventurarse, pero sí confiesa que los "rapaces si que o disfrutan". Con todo, "cada un fai logo a súa vida... é difícil saber que pasará", reconoce, para luego agradecer a toda esa gente que "nos aprecia tanto, que vén e está esperando tanto tempo por nós. Nós somos felices facéndoo e vendóos alí, esperándonos, faino mellor".

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Dejando lo incierto a un lado, la escena parece destinada a repetirse: la comparsa saliendo y toda Compostela esperando.