Un herido tras salirse de la vía y chocar contra dos coches aparcados en Santiago
El accidente en la venida de Lugo también provocó la caída de un árbol sobre otro vehículo
Una persona resultó herida en un accidente de tráfico registrado en la noche del sábado en Santiago, después de que un coche se saliese de la vía y colisionase contra otro turismo y un camión que estaban estacionados en la avenida de Lugo. El siniestro ocurrió a la altura del número 155 y obligó a movilizar a varios servicios de emergencia de la capital gallega.
Según informó el 112 Galicia, la central de emergencias recibió el aviso sobre las 22.15 horas. Fue un particular quien alertó de que el conductor de uno de los vehículos implicados había resultado herido tras perder el control del coche. Además, explicó que, a consecuencia del impacto, un árbol cayó sobre otro vehículo que se encontraba aparcado en la zona.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Santiago y agentes de la Policía Local, que aseguraron la zona y colaboraron en las tareas de atención y retirada de los vehículos afectados.
Finalmente, los sanitarios confirmaron que solo una persona tuvo que ser atendida por las lesiones sufridas en el accidente. El accidente provocó retenciones puntuales en la avenida mientras los equipos de emergencia trabajaban en la retirada del árbol y en la limpieza de la calzada, que quedó parcialmente ocupada por restos del choque.
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