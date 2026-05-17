Día das Letras Galegas
O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa: "Begoña Caamaño tería estado aquí con nós"
Milleiros de persoas denuncian a situación da lingua nunha mobilización multitudinaria
O galego enche este domingo as rúas dun Santiago de Compostela no que se mestura o ambiente reivindicativo do 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o pouso das festas da Ascensión. Nunha mañá na que as nubes e o sol intercalanse no ceo, milleiros de persoas chegadas de todos os recunchos do territorio tomaron a Alameda para defender o futuro da lingua.
Ao son de gaitas e pandeiretas e entre berros de "agora e sempre queremos galego" e "a Galiza en galego", os cidadáns presentes foron protagonistas nunha manifestación na que se deixaron ver políticos, activistas e outros persoeiros da cultura galega. As pancartas en defensa do idioma convertíronse nun elemento máis da paisaxe da capital galega que vive estes días as súas festas.
"Chegamos a este día as máis de 400 entidades sociais que elaboraron o protocolo Lingua Vital cos deberes feitos. Somos a alternativa para reverter a situación de emerxencia lingüística. Pola contra, temos un Goberno da Xunta que se mantén no anuncio permanente e o único que vemos son accións regresivas contra o galego", sinalou o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, antes de que dera comezo a mobilización que percorreu as rúas do Ensanche para rematar na Praza da Quintana.
Entre os presentes, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen sacou peito "por unha lingua propia" nun día no que a cidadanía expresa "que ama o galego". "Levamos 17 anos de derribo do PP contra a lingua que nos une", exclamou, ao tempo que sinalou que "quere enmascaralo baixo ese paraugas do plurilingüismo que é un timo". Tamén Paulo Carlos López, de Sumar Galicia, acudiu á manifestación, suxeitando, de feito, a mesma faixa que Pontón.
A Praza do Quintana, punto onde finalizaba a mobilización, converteuse no escenario dunha "gran foliada", mentres a poucos metros, na rúa Nova, a Real Academia Galega celebraba o pleno extraordinario deste Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño e a Xunta conmemoraba a súa figura nun acto institucional.
"Begoña Caamaño tería estado aquí con nós"
Dende o escenario, a presidenta de Queremos galego, Eva Fórneas, enxalzou a figura de Caamaño asegurando que "tería estado aquí, detestando as políticas negras da Xunta e defedendo o galego". Entre berros de "Begoña Caamaño, patriota galega", chamou a "continuar a súa loita" porque "falar en galego porque é o noso dereito".
A ela tomoulle o testigo Maceira quen alegou que "Lingua Vital Xa non é un anuncio, é o futuro do galego". "Señor Rueda está a tempo de ratificar e deixar de ser o único presidente do mundo que renega do seu idioma", declarou ante unha praza abarrotada na que convidou aos presentes a "formar parte da alternativa": "Se nos queren invitar, adiante, este é o pacto de todas".
Deste xeito, acusou ao líder dos populares galegos de "axudar á regresión do galego", puntualizando que "insiste en prohibir o idioma no ensino, vetar o galego na UE e eliminar o departamento de promoción da lingua do Concello de Lugo".
