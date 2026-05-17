Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rural de SantiagoGárgolasCarballeira de Santa SusanaAmioOs Biosbardos
instagram

Día das Letras Galegas

O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa: "Begoña Caamaño tería estado aquí con nós"

Milleiros de persoas denuncian a situación da lingua nunha mobilización multitudinaria

O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa

O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa / Jesús Prieto

Belén Teiga

Belén Teiga

O galego enche este domingo as rúas dun Santiago de Compostela no que se mestura o ambiente reivindicativo do 17 de maio, Día das Letras Galegas, e o pouso das festas da Ascensión. Nunha mañá na que as nubes e o sol intercalanse no ceo, milleiros de persoas chegadas de todos os recunchos do territorio tomaron a Alameda para defender o futuro da lingua.

Ao son de gaitas e pandeiretas e entre berros de "agora e sempre queremos galego" e "a Galiza en galego", os cidadáns presentes foron protagonistas nunha manifestación na que se deixaron ver políticos, activistas e outros persoeiros da cultura galega. As pancartas en defensa do idioma convertíronse nun elemento máis da paisaxe da capital galega que vive estes días as súas festas.

"Chegamos a este día as máis de 400 entidades sociais que elaboraron o protocolo Lingua Vital cos deberes feitos. Somos a alternativa para reverter a situación de emerxencia lingüística. Pola contra, temos un Goberno da Xunta que se mantén no anuncio permanente e o único que vemos son accións regresivas contra o galego", sinalou o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, antes de que dera comezo a mobilización que percorreu as rúas do Ensanche para rematar na Praza da Quintana.

Entre os presentes, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, quen sacou peito "por unha lingua propia" nun día no que a cidadanía expresa "que ama o galego". "Levamos 17 anos de derribo do PP contra a lingua que nos une", exclamou, ao tempo que sinalou que "quere enmascaralo baixo ese paraugas do plurilingüismo que é un timo". Tamén Paulo Carlos López, de Sumar Galicia, acudiu á manifestación, suxeitando, de feito, a mesma faixa que Pontón.

A Praza do Quintana, punto onde finalizaba a mobilización, converteuse no escenario dunha "gran foliada", mentres a poucos metros, na rúa Nova, a Real Academia Galega celebraba o pleno extraordinario deste Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño e a Xunta conmemoraba a súa figura nun acto institucional.

Acto institucional da Xunta

Acto institucional da Xunta / Jesús Prieto

"Begoña Caamaño tería estado aquí con nós"

Dende o escenario, a presidenta de Queremos galego, Eva Fórneas, enxalzou a figura de Caamaño asegurando que "tería estado aquí, detestando as políticas negras da Xunta e defedendo o galego". Entre berros de "Begoña Caamaño, patriota galega", chamou a "continuar a súa loita" porque "falar en galego porque é o noso dereito".

A ela tomoulle o testigo Maceira quen alegou que "Lingua Vital Xa non é un anuncio, é o futuro do galego". "Señor Rueda está a tempo de ratificar e deixar de ser o único presidente do mundo que renega do seu idioma", declarou ante unha praza abarrotada na que convidou aos presentes a "formar parte da alternativa": "Se nos queren invitar, adiante, este é o pacto de todas".

Noticias relacionadas

Deste xeito, acusou ao líder dos populares galegos de "axudar á regresión do galego", puntualizando que "insiste en prohibir o idioma no ensino, vetar o galego na UE e eliminar o departamento de promoción da lingua do Concello de Lugo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
  2. Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
  3. Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
  4. Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
  5. Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
  6. Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
  7. Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
  8. La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago

O galego inunda Santiago nun 17 de maio de reivindicación e festa: "Begoña Caamaño tería estado aquí con nós"

Carlos García, nuevo decano de Óptica y Optometría de la USC: «Queremos una formación más práctica y cercana a la realidad profesional»

Carlos García, nuevo decano de Óptica y Optometría de la USC: «Queremos una formación más práctica y cercana a la realidad profesional»

Santiago instala sensores intelixentes para medir a calidade do aire na Cidade Histórica

Santiago instala sensores intelixentes para medir a calidade do aire na Cidade Histórica

Crónica social compostelana | Graduación de 24 nuevos chefs del Centro de Hostalería de Galicia

Crónica social compostelana | Graduación de 24 nuevos chefs del Centro de Hostalería de Galicia

Muere María Tarsy Carballas, la científica gallega que revolucionó el estudio de los suelos

Muere María Tarsy Carballas, la científica gallega que revolucionó el estudio de los suelos

Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos

A música, o fío condutor da festa para novos e maiores

A música, o fío condutor da festa para novos e maiores

Los cruceristas del ‘Ambition’ llegan a Santiago tras el control sanitario en A Coruña: “Nos sentimos señalados, como apestados”

Los cruceristas del ‘Ambition’ llegan a Santiago tras el control sanitario en A Coruña: “Nos sentimos señalados, como apestados”
Tracking Pixel Contents