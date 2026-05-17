«Queremos una formación más práctica y cercana a la realidad profesional»

P. ¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de la Facultade de Óptica e Optometría de la USC?

R. Lo afronto con mucha ilusión y también con sentido de la responsabilidad. Llevo años trabajando dentro del equipo decanal y eso me ha permitido conocer bien la realidad de la facultad, tanto sus fortalezas como los retos que tenemos por delante. Creo que tenemos un centro con mucho potencial, un profesorado muy implicado y una formación muy especializada dentro del ámbito de la salud visual. Además, contamos con elementos diferenciales importantes, como la Clínica de Optometría, el Servicio de Optometría, que permite desarrollar una formación clínica muy vinculada a la realidad profesional.

P. Asume el decanato con el reto prioritario de impulsar la formación clínica. ¿Qué cambios concretos van a notar los estudiantes?

R. El objetivo principal es que el alumnado tenga una formación cada vez más práctica, más integrada y más cercana a la realidad profesional que va a encontrar cuando termine la carrera. Queremos seguir reforzando las materias clínicas y preclínicas, mejorar la conexión entre teoría y práctica y potenciar el papel del Servicio de Optometría como entorno docente-asistencial. También queremos trabajar en una enseñanza más transversal y coordinada, de manera que el alumnado perciba una evolución coherente a lo largo de toda la titulación. El aprendizaje clínico no depende solo de una asignatura concreta, sino también de cómo se integran conocimientos y competencias procedentes de distintas materias. Además, apostamos por metodologías docentes más activas, especialmente proyectos de aprendizaje-servicio, que permiten aplicar conocimientos en contextos reales y desarrollar no solo competencias técnicas, sino también habilidades sociales y de comunicación con el paciente.

P. Habla de recuperar y fortalecer las prácticas clínicas y preclínicas. ¿Qué se perdió en los últimos años y cómo quiere revertirlo?

R. En los últimos años no fue posible asumir completamente toda la carga de práctica clínica recogida en la memoria verificada del título. Esto se debe principalmente a que el número de profesorado especializado no era suficiente para cubrir plenamente la docencia de las materias clínicas y preclínicas. Recientemente se avanzó bastante con la incorporación de nuevo profesorado con perfil óptico-optometrista, lo que permitió recuperar parcialmente estas horas de docencia. Sin embargo, todavía es necesario completar ese proceso para recuperar plenamente todas las horas prácticas contempladas en la memoria del grado, algo que además se nos recordó durante el último proceso de renovación de la acreditación del título. La intención es seguir reforzando el profesorado con perfil óptico-optometrista y mejorar también el apoyo técnico al Servicio de Optometría, con el objetivo de fortalecer progresivamente la formación práctica y clínica del alumnado.

P. Más allá de la formación clínica, ¿cuáles serán las principales líneas de actuación de su equipo durante este mandato?

R. Una de las prioridades será la internacionalización y el avance hacia los estándares europeos definidos por el Diploma Europeo en Optometría del European Council of Optometry and Optics, el ECOO. No hablamos solo de una acreditación, sino de un proceso de mejora continua que implica revisar competencias, reforzar la docencia clínica y adaptar progresivamente la formación a criterios europeos de calidad. Otro ámbito importante será la innovación docente. Queremos consolidar metodologías activas y proyectos de aprendizaje-servicio que ya están funcionando muy bien en algunas materias, y darles una estructura más estable dentro de la facultad. También queremos mejorar la coordinación docente, reforzar la movilidad internacional y continuar modernizando infraestructuras, laboratorios, gabinetes clínicos y equipamiento. Y, finalmente, creemos que es importante aumentar la visibilidad social tanto de la facultad como de la profesión.

«Me gustaría que la facultad siga manteniendo la cercanía, la implicación del profesorado y una identidad muy clara como centro especializado en salud visual»

P. ¿Cuál es la situación actual de la facultad en términos de matrícula?

R. El grado cubre actualmente todas las plazas ofertadas, lo cual es un dato positivo. Aun así, muchas veces no es la primera opción del alumnado cuando accede a la universidad. Sin embargo, una vez que los estudiantes conocen mejor la titulación y descubren las posibilidades profesionales que ofrece, el nivel de satisfacción suele ser alto y la inserción laboral es muy buena. Precisamente por eso consideramos importante reforzar la divulgación y explicar mejor qué es la óptica y la optometría, especialmente entre estudiantes preuniversitarios. En el caso del Máster en Optometría, que impartimos en la facultad, sí queremos trabajar especialmente en captación y visibilidad. Es un título con mucho potencial y pensamos que puede crecer tanto en número de estudiantes como en proyección externa.

P. ¿En qué posición está actualmente la facultad respecto a otros centros europeos?

R. Creo que la facultad tiene una posición bastante sólida dentro del contexto español, especialmente por disponer de una Clínica Universitaria propia y por la orientación clínica de la formación. Esa es una de nuestras grandes fortalezas y recientemente nos situó en tercera posición a nivel nacional en el ranking de las mejores carreras elaborado por El Mundo. Ahora mismo estamos en una situación favorable para empezar a trabajar de manera más decidida hacia estándares europeos como los del Diploma Europeo en Optometría. Muy pocas facultades europeas han logrado completar esta acreditación y en España todavía no existe ningún centro acreditado por el ECOO. Lo más importante no es solo la acreditación final, sino todo el proceso de mejora que implica. Además, también es importante seguir potenciando la movilidad internacional. En la última década la oferta de destinos creció de forma notable, aunque todavía debemos seguir reforzando y ampliando esta área estratégica.

P. La IA y las nuevas tecnologías están entrando en todos los ámbitos sanitarios. ¿Cómo van a transformar la optometría?

R. La inteligencia artificial es ya una realidad que ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ella. Probablemente permitirá automatizar determinados procesos y detectar patrones con mucha rapidez, pero eso no sustituye al profesional sanitario. Lo que hace es exigir nuevas competencias y una mayor capacidad de adaptación. El futuro será cada vez más tecnológico, pero también requerirá profesionales capaces de interpretar información compleja, tomar decisiones clínicas y mantener una relación cercana con el paciente. Por eso la universidad tiene que adaptarse progresivamente a esta realidad e incorporar nuevas tecnologías a la formación, siempre desde una perspectiva crítica, ética y orientada al beneficio del paciente.

P. ¿Cómo le gustaría que estuviese la Facultade de Óptica e Optometría dentro de seis años, al término de su mandato?

R. Me gustaría ver una facultad más reforzada desde el punto de vista clínico, más internacionalizada y con una estructura todavía más consolidada. Espero que hayamos avanzado claramente en la mejora de recursos humanos, infraestructuras y equipamiento, y que el Servicio de Optometría tenga un papel aún más importante dentro de la formación clínica. También me gustaría que la facultad tuviese una mayor proyección externa y una presencia más visible tanto dentro de la universidad como en la sociedad, por su actividad docente, investigadora y asistencial. Y, sobre todo, me gustaría que siga manteniendo algo que considero muy importante y que ya caracteriza al centro: cercanía, implicación del profesorado y una identidad muy clara como facultad especializada en salud visual.