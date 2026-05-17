Santiago instala sensores intelixentes para medir a calidade do aire na Cidade Histórica
Estes dispositivos garanten, en tempo real, as medidas correctivas necesarias no caso de episodios de contaminación
Están ubicados na rúa de Costa Vella, en San Francisco e en Porta Faxeira
O Concello de Santiago xa completou a instalación de sensores intelixentes para medir a calidade do aire en distintos puntos da zona histórica da capital galega. Esta medida enmárcase no desenvolvemento da Zona de Baixas Emisións (ZBE), co obxectivo de avanzar hacia un modelo urbano de mobilidade máis sostenible. Estes sensores están ubicados na rúa de Costa Vella, en San Francisco e en Porta Faxeira, aproveitando, indicaron dende o goberno local, «elementos xa instalados dentro do proxecto Smartiago», a folla de ruta deseñada para transformar a capital galega nunha smart city.
No departamento de Mobilidade do goberno local destacan que a despregadura destes sensores «permitirá medir a calidade do aire e garantir as medidas correctivas necesarias en tempo real, no caso de episodios de contaminación». Esta iniciativa está incluida na modificación da Ordenanza de Circulación e Uso da Vía Pública que aprobara a xunta de goberno local o pasado mes de novembro co obxectivo de completar a regulación da Zona de Baixas Emisións da Cidade Histórica.
Esta modificación, que o Concello realiza ao abeiro do disposto no artigo 14 da Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética, ten como finalidade «incorporar unha regulación máis competa da zona de baixas emisións coincidente coa Cidade Histórica, tal como ficou delimitada no Plan de mobilidade sostible, aprobado o 16 de setembro de 2024 unha vez introducidos os cambios que derivaban de devandita Lei de cambio climático».
este xeito, a Ordenanza de circulación e uso da vía pública «incorporou un anexo II dedicado ao réxime de mobilidade na cidade histórica, que regula o acceso á zona delimitada por bolardos na Cidade Histórica e a circulación no ámbito, incorporando dese xeito a zona de baixas emisións». Dende o goberno local sinalan que as mudanzas que se introducen «atenden con maior precisión as directrices legais sobre as zonas de baixas emisións; habilitan a posibilidade de adoptar medidas ante episodios de contaminación que poidan declararse; recollen os sistemas de control de acceso e a sinalización e abren a posibilidade de ampliar os horarios de reparto para vehículos de 0 emisións».
Redución de emisións de gases de efecto invernadoiro
Ademais, a modificación incorpora «o recoñecemento expreso da améndoa da cidade histórica como Zona de Baixas Emisións, tal e como se recolle no Plan de Mobilidade Urbana Sostible e dándolle cumprimento á Lei 7/2021, do 20 de maio, de cambio climático e transición enerxética». Así, ás razóns de seguridade ou de carácter histórico-artístico para as restricións de acceso, circulación e estacionamento no ámbito, súmanse agora os motivos relacionados coa calidade do aire e a redución de emisións de gases de efecto invernadoiro.
Prohibido o acceso de vehículos á Zona de Baixas Emisións en episodios de contaminación
Nese sentido, sinálase tamén que «a declaración dun episodio de contaminación comportará a activación dun protocolo de actuación municipal específico, que neses casos prohibiría calquera acceso de vehículos á Zona de Baixas Emisións». E as conductas que non respecten as restricións derivadas destes protocolos, tal e como se engade tamén ao artigo 4 do anexo, serán consideradas infraccións graves, cando non sexan constitutivas de delito».
Outra das novidades ten que ver coa carga e descarga na Zona de Baixas Emisións, regulada no artigo 11 do Anexo II da Ordenanza de Circulación. A modificación aprobada establece que o horario previsto para o reparto de mercadorías, que con carácter xeral é de 7.00 a 10.00 horas, poderáse ampliar para vehículos con etiqueta ambiental 0 Emisións ou ECO, segundo o Regulamento Xeral de Vehículos.
Sinalética específica
Por último, incorpórase ao Anexo II da Ordenanza de Circulación a referencia á nova sinalización que se deberá instarlar nos puntos de acceso e finalización da Zona de Baixas Emisións, seguindo os modelos previstos pola Dirección Xeral de Tráfico. Esta sinalización informará de que a ZBE ten carácter continuo e permanente, todos os días do ano. «A sinaléctica específica da ZBE está pendente de entrega por parte da subministradora», indican dende a área de Mobilidade, que dirixe o concelleiro Xan Duro. En canto a os medidores da calidade do aire, inciden en que «xa están instalados, e estanse facendo axustes técnicos».
Na Ordenanza, delimitase a Zona de Baixas Emisións de Santiago á Cidade Histórica, aínda que o Consello de Contas, nun informe recente, recomenda ampliala a outros puntos da capital galega que soportan gran intensidade de tráfico.
Identificación de matrículas
No marco do plan Smartiago, xa hai uns meses, o actual goberno local instalaba os novos bolardos intelixentes que regulan o control de acceso á Cidade Histórica. Están preparados para detectar as matrículas dos automóbiles, así como a súa marca, modelo, cor e tipo (bicicleta, moto, turismo, furgoneta, camión, autobús...), e tamén a súa altura, a presenza ou non de remolques e a empresa á que pertenza, no caso de vehículos habituais da carga e descarga de Santiago.
Alén de bolardos intelixentes, a posta en marcha do novo sistema de control de acceso ao centro histórico inclúe cámaras e redutores de velocidade con pesada.
