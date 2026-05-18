Agresión homófoba en Santiago: el Consello do Estudantado de la USC advierte que no es un caso aislado

"Non é un caso puntual". Así de contundente se pronuncia el Consello do Estudantado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) este lunes en un comunicado en el que ha condenado la agresión homófoba denunciada por dos jóvenes que tuvo lugar el pasado 12 de mayo mientras caminaban por la zona vieja de la capital gallega.

Unos hechos "intolerables" que no pueden ser "minimizados nin normalizados baixo ningún concepto", condenan desde el Consello.

Relato de la víctima de la agresión a través de su Instagram / @daviddeyone

"Unha situación que non é illada"

En un comunicado divulgado este lunes, el órgano universitario ha asegurado que no se trata de un "un caso puntual" en la ciudad. Así, recuerdan que en los últimos meses las redes sociales se han llenado de "diversas denuncias relacionadas con comportamentos violentos, ameazas, acoso a mulleres e actitudes homófobas". La repetición de estos episodios, continúan, evidencian "unha realidade preocupante", que requiere una respuesta "social, clara, contundente e colectiva".

Como representantes de la USC, consideran "especialmente grave" que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en una ciudad universitaria como es Santiago que, según inciden, debería ser "exemplo de convivencia, diversidade e respecto".

"Ningunha persoa debería sentir medo por existir, por expresarse libremente ou por vivir a súa identidade ou orientación afectivo-sexual", reiteran.

La importancia de denunciar

Desde el Consello do Estudantado han reafirmado su compromiso con la defensa y los derechos del colectivo LGBTIQA+ y con la construcción de "espazos seguros dentro e fóra da universidade".

"A homofobia, a transfobia ou calquera forma de discriminación non teñen cabida nin na nosa institución nin na nosa sociedade", subrayan.

El organismo ha finalizado el comunicado trasladando su apoyo "e solidariedade" a los dos jóvenes agredidos, haciendo hincapié además en la importancia de denunciar públicamente este tipo de violencias. "Visibilizar estas agresións é fundamental para combater o odio e a súa normalización", concluyen.

En este sentido, las redes sociales han jugado un papel fundamental. El vídeo compartido por una de las víctimas a través de su cuenta de Instagram (@daviddeyone) se difundió rápidamente, siendo pronto compartido por cientos de usuarios. Su viralización no solo permitió identificar al agresor, sino que generó una respuesta pública inmediata, evitando que los hechos quedasen invisibilizados.

Numerosas entidades sociales, culturales y personalidades políticas han condenado públicamente la agresión tras su divulgación en redes. Entre ellas, se encuentra el IES Antonio Fraguas, el instituto compostelano en el que, según el relato de varios usuarios de redes sociales, estudió el presunto agresor.

"Desde o Equipo de Igualdade e Diversidades LGBTIQ+ do IES Antonio Fraguas queremos manifestar a nosa máis rotunda condena a calquera agresión homófoba", han compartido a través de su cuenta de Instagram. En el mismo mensaje, el centro reafirma su compromiso como "espazo seguro" e incide en que continuarán trabajando para que "ninguén teña que agochar quen é para sentirse respectada".

Recuerdan, además, los protocolos y redes de apoyo con los que cuenta el centro compostelano y reiteran su disposición y compromiso con el alumnado, familias y profesorado "para calquera dúbida, medo ou situación que queirades compartir".