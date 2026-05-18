A celebración picheleira
Ascensión e Letras, a festa grande na Quintana
Santiago pecha as súas festas que tamén renderon homenaxe á nosa literatura e a Begoña Caamaño, con ‘Circes e Morganas’ na praza da Quintana. Poesía, narrativa e audiovisuais no día máis importante da nosa cultura
Santiago despide a súa festa grande, a Ascensión, e este ano faino coa maior celebración galega, o Día das Letras, na honra cada vez dun autor ou autora pero sempre coa nosa señora da literatura na cabeza, Rosalía de Castro. Da homenaxeada deste ano, unha viguesa de nación e compostelá de vivencia, Begoña Caamaño, dela e da súa revisitación dos mitos foi a festa na Praza da Quintana con Circes e Morganas. Un plan plagado de poesía, de música, de audiovisuais, de literatura... E con moitas mulleres poñendo a propia voz e facendo eco da de Caamaño.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, amiga da homenaxeada, escribiu un bando: «Benquerida Begoña, leo as túas palabras sobre que significa unha lingua e quero que saibas que seguimos resistindo, que en Compostela o galego continúa moi vivo e que ti estás a contribuír de maneira decisiva a esa fortaleza necesaria para o pobo galego continuar existindo», que diría tamén Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
A rexedora puxo en valor o traballo da escritora visibilizando «as mulleres da historia» e a procura de «deixar que se escoiten tantas voces silenciadas». Unha vez máis reivindicouse o papel feminista e antimilitarista de Begoña Caamaño e o seu posicionamento, hoxe tan necesario, dunha sociedade igualitaria e libre. «As túas palabras, Bego, ou Begoñísima como tamén te chamabamos cariñosamente, están a se esparexer por toda Galicia, en Compostela de maneira especial, porque non fica recuncho do noso concello ao que non chegue a túa voz», explicaba no seu bando a alcaldesa Sanmartín.
Pero a das Letras non foi a única celebración deste día. A principal para os picheleiros e picheleiras era a Ascensión, e neste último día de celebración –aínda que as atraccións van ficar até o 25 de maio, coincidindo coa Festa do Banquete de Conxo–, tamén houbo danza e traxe galego.
Nun desfile que comezou na Praza do Toural e percorreu a cidade histórica até San Domingos de Bonaval, con ofrenda floral no Pateón de Galegas e Galegos Ilustres, tal día coma hoxe, 17 de maio, aniversario da publicación de Cantares Gallegos, o poemario co que en 1863 Rosalía de Castro lle deu vida, de novo, á lingua galega.
E non só. Tamén a exhibición de coches clásicos, que tivo lugar en Área Central, A voz das Letras, coa banda municipal de música na praza de San Martiño Pinario, baixo a batuta de David Fiuza ou Latexo Percusión, que percorreu dende as 19 horas as rúas da cidade vella, dende a Praza de Praterías até a de Cervantes.
