Un río urbano
Conservar unha vexetación que protexe
As plantas que medran no cauce do Sar ao seu paso por Ponte de Sar levantan as queixas da veciñanza, mais ecoloxistas e ecólogos poñen tamén o foco en que as espadanas e as plantas de ribeira actúan como filtros da auga e frean a velocidade evitando que se produzan anegamentos.
Co inicio da primavera e a chegada do sol, e logo dun inverno de abondosa chuvia, o máis probable é que a vexetación comece a inzar o leito do río Sar, coma xa sucedeu o pasado verán, en especial no tramo que decorre por este barrio compostelán ao que lle dá nome e, máis aínda, cruzando a Ponte de Sar. Un aspecto, o do río, que non era do agrado de boa parte da veciñanza, que o vía descoidado.
Mais ese ‘mal aspecto’ é nalgunha medida necesario para a saúde do seu ecosistema e para a boa calidade da súa auga. EL CORREO GALLEGO conversa con Itzíar García de Adega e co ecólogo da USC Ignacio Munilla sobre a necesidade da vexetación e das plantas de ribeira para o propio río, e ambos concordan en que é signo da saúde do seu ecosistema. García e Munilla coinciden en considerar que non é mala a saúde do Sar, se ben é mellorable, «pese a ser un río urbano, e lembremos que no seu nacemento está dende hai anos o Polígono de Costa Vella», resalta Munilla, para indicar que a zona era no pasado «un vertedoiro, agora clausurado».
Á vista do aspecto do río e das consideracións da veciñanza, Itzíar García é clara: «A concepción que temos dun río limpo é un río sen vexetación, pero é necesaria». E esa necesidade radica en que a as plantas e tamén os sedimentos permiten «unha boa conservación do río, e de feito, andar a facer desbroces continuos provoca que a calidade do río diminúa».
Así e todo, considera que non se trata de opoñerse a que se fagan limpezas nos ríos, neste caso no Sar –e máis pola proximidade da ponte–. En Adega «non estamos en contra das cortas, pero si apostamos por facelas dunha maneira lóxica, sempre respectando as beiras dos ríos», pola importancia da vexetación de ribeira e tamén das plantas que viven no propio leito do río.
Unha importancia que vai máis alá da necesidade de manter un ecosistema vivo, coas súas plantas, árbores de ribeira, peixes, anfibios e macroinvertebrados. Tamén para a veciñanza é importante esta «saúde vexetal» do río Sar, pois o «que se consegue cun ecosistema vivo é que a calidade da auga do río sexa mellor», explica Munilla, xa que «toda esa actividade vexetal e animal funciona como filtro. E tamén como freo, reducindo a velocidade coa que baixa o seu caudal» e, en consecuencia, diminuíndo a probabilidade de que se poida producir unha enchente nunha época de copiosas chuvias.
Así e todo, Munilla tamén apunta que «podería haber menos plantas sen que se prexudicase o río, porque é unha área tan pequena que aínda que o fagas non vai influír nos demais tramos». O ecólogo considera tamén que se non houbese plantas nese tramo e o caudal fose abondoso non sería «moi probable» que derivase nun problema de enchente nun punto do río posterior.
Preservar os ecosistemas
«Dende o punto de vista da ecoloxía», explica Munilla, «para ver a calidade dun río hai que ver como están os seus compoñentes». Ademais da propia auga, as algas, as plantas que medran no leito, as árbores de ribeira... E tamén os animais: peixes, anfibios e insectos coma as libeliñas. «O número de animais e plantas dá conta da calidade do río, e son moi importantes as ribeiras, se están degradadas, o río está degradado».
Unha estrana mostra da calidade da auga do Sar, pese a ser un río urbano, é a presenza no seu leito do Potamogeton (P. Pusillus), que aínda hoxe se pode ver, con moita sorte e coñecemento. Un elemento do río que en 160 anos só foi citado 8 veces, coa fortuna de que se conserve aínda agora no río Sar.
