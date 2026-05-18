Santiago moviliza a 500 jóvenes para animar al papa León XIV a que peregrine a Compostela en el Año Santo 2027

La Archidiócesis de Santiago tendrá una presencia especialmente relevante en la visita que el papa León XIV realizará a España entre los próximos 6 y 12 de junio, un viaje que llevará al pontífice a Madrid, Barcelona y Canarias y que servirá también para reforzar la aspiración compostelana de contar con la presencia del santo padre en el Año Santo de 2027. El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, acompañará al Papa durante toda su estancia en España junto al resto de obispos de la Conferencia Episcopal Española, participando en los distintos actos previstos dentro de la agenda oficial del viaje apostólico.

La visita arrancará en Madrid entre los días 6 y 9 de junio, continuará posteriormente en Barcelona los días 9 y 10 y finalizará en Canarias entre el 11 y el 12. Uno de los momentos centrales del viaje tendrá lugar el día 7, coincidiendo con la celebración del Corpus Christi, cuando el papa León presida una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles. Allí estará también presente el arzobispo compostelano en una ceremonia que reunirá a miles de fieles llegados desde distintos puntos de España y que se prevé como uno de los grandes actos religiosos del año.

Pero más allá de la representación institucional de la Iglesia compostelana, el gran protagonismo de la diócesis llegará de la mano de los jóvenes. La Delegación de Pastoral Juvenil ha confirmado que alrededor de 500 jóvenes vinculados a la Diócesis de Santiago participarán en los actos del Papa en Madrid. De ellos, unos 200 viajarán directamente organizados por la propia Delegación de Juventud, mientras que el resto se desplazará integrados en grupos neocatecumenales, comunidades jesuitas, colegios religiosos y distintas iniciativas parroquiales que ya están organizando viajes por su cuenta desde diferentes puntos de Galicia.

El objetivo principal de esta movilización juvenil será trasladar personalmente al Papa una invitación muy concreta: que visite Santiago como peregrino durante el Año Santo de 2027. Así lo ha explicado Javier García, delegado de Pastoral Juvenil, que asegura que los jóvenes compostelanos quieren hacer llegar al pontífice el deseo de toda la diócesis de verlo entrar en la Catedral de Santiago en el jubileo. El momento más simbólico para trasladar ese mensaje tendrá lugar durante la gran vigilia con jóvenes que el Papa celebrará en Madrid en la noche del 6 de junio, apenas unas horas después de aterrizar en España.

Optimismo respecto a una respuesta positiva

La posibilidad de una visita papal a Santiago lleva tiempo trabajándose desde la archidiócesis compostelana. El arzobispo ya ha invitado en varias ocasiones al papa León a participar en el Año Santo y el pasado verano de 2025 viajó personalmente a Roma para presentarle el proyecto del Año Santo. En el entorno episcopal existe optimismo respecto a una posible respuesta positiva del Pontífice, incluso aunque España ya figure de manera destacada en la agenda internacional del Papa durante este año 2026.

Ese optimismo también se apoya en el creciente ritmo de viajes internacionales que está asumiendo el nuevo pontífice. Tras un 2025 muy condicionado por el Jubileo romano, el papa León ha comenzado a intensificar de manera notable su presencia internacional. Hace apenas unas semanas concluyó un largo viaje pastoral por África de cerca de dos semanas y esta misma semana el Vaticano confirmó también una visita oficial a Francia el próximo mes de septiembre. Todo ello demuestra que la Santa Sede está recuperando plenamente el ritmo habitual de grandes desplazamientos internacionales.

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En Santiago consideran que este nuevo escenario puede favorecer una futura peregrinación papal a Compostela. La última visita de un Papa a la capital gallega tuvo lugar en 2010, cuando Benedicto XVI acudió coincidiendo también con un Año Santo. Ahora, con cientos de jóvenes compostelanos preparados para recibir al pontífice en Madrid, la diócesis quiere volver a situar a Santiago en el centro del mapa espiritual europeo y convertir el Año Santo 2027 en uno de los grandes acontecimientos religiosos del continente.