Okupan el inmueble de la antigua fontanería Félix Aldea, en el entorno del barrio de Sar: "Los vecinos están que trinan"

Un histórico inmueble de Santiago ha sido okupado durante las fiestas de la Ascensión. Después de que en enero las fuerzas del orden procedieran al desalojo de la antigua sede de Cantigas y Agarimos en la Algalia de Arriba, que 'Escárnio e Maldizer' había convertido en su local social durante años, ahora le ha tocado el turno a la nave que albergó el taller de fontanería Félix Aldea en la rúa de García Blanco, donde un colectivo que se hace llamar 'A Miñoca' pretende gestionarlo para actividades culturales.

Fue el pasado viernes cuando los residentes del barrio descubrieron que el inmueble había sido okupado. "Entraron el día de la Ascensión y el viernes por la mañana vinieron muchos vecinos a preguntarme si sabía algo. Ese día también vino la policía", explica a EL CORREO GALLEGO una comerciante de la zona. Esta mujer añade que, aunque de momento los okupas "están tranquilos, ahí no se puede entrar porque es privado. Los herederos creo que tienen problemas para poder edificar y no sé si están al tanto de la situación".

La nave que albergó el taller Félix Aldea fue okupada durante el día grande de las fiestas de la Ascensión / El Correo Gallego

Esta comerciante también cuenta que, tras entrar por la fuerza en el inmueble el jueves, algunos de los miembros de este colectivo "fueron presentándose el viernes por los comercios como una nueva asociación cultural en el barrio llamada ' A Miñoca' y diciendo que van a promover diferentes actividades en la zona". Esto, asegura, ha generado un gran malestar entre los residentes: "Los vecinos están que trinan porque además es delante de un colegio".

Un hecho que corroboran desde otro comercio cercano a la antigua nave del taller Félix Aldea, donde explican que recibieron la visita de un chico y tres chicas jóvenes invitándolos a la inauguración de este espacio -en una fecha aún por determinar en el mes de junio- que acaban de okupar.

La entrada del Colegio la Inmaculada se encuentra a pocos metros del inmueble okupado / El Correo Gallego

La versión de los okupas

Para conocer las intenciones del grupo de jóvenes que ha okupado este inmueble en el entorno del barrio de Sar y que se han presentado a los vecinos como 'A Miñoca', este diario se ha desplazado hasta el lugar para hablar con ellos. No aceptan preguntas y remiten al siguiente comunicado:

"Abrimos un centro social para os veciños e para darlle vida ao barrio. En Sar sempre houbo moita historia de centros sociais e agora, coma en toda cidade, estase centrificando e cada vez hai máis pisos turísticos e esta, é unha oportunidade de darlle vida ao barrio para os veciños e non para o turismo.

Pretendemos facer actividades culturais, xa sexan charlas, obradoiros, obras de teatro, concertos e todo tipo de actividades. É un espazo que permite o ocio sen a obligatoriedade do consumo que hai noutros espazos. Toda vai ser gratuíto. Tamén vai a haber actividades para as crianzas ou van podelo usar asociacións colectivas da cidade que queiran empregar este espazo", explican.

Asimismo, confirman a EL CORREO GALLEGO que todos ellos son del entorno de Santiago y que entraron en el inmueble el pasado jueves. También la intervención de la policía y su presentación a los vecinos. Encuentros en los que, aseguran, "todo fue muy bien". Una versión que choca con las declaraciones que este diario ha recabado durante la mañana de hoy lunes entre los residentes.

Varias de los jóvenes del colectivo 'A Miñoca' en la puerta del inmueble okupado / El Correo Gallego

El antiguo taller Félix Aldea

La nave que acaba de okupar el colectivo 'A Miñoca' albergó el taller de fontanería Félix Aldea. Varios vecinos recuerdan que trabajaban mucho con calefacciones y que el suelo del inmueble es de tierra. Según estas fuentes, en el taller además del propio Félix, también trabajaba su hijo, pero cuando el padre murió a finales de la década de los 90, el negocio cerró.

Matarile Teatro lo usó por última vez

El último uso legal que tuvo el inmueble lo llevó a cabo Matarile Teatro. Tal y como explica un antiguo integrante, el inmueble tiene unos 120 metros cuadrados y confirma que suelo sigue siendo de tierra. Durante el tiempo que lo alquiló, la compañía de teatro arregló todo el techo y le dio un segundo altillo como estructura de obra para colocar el control de luces. Unas reformas que fueron más "un lavado de cara", ya que Matarile necesitaba un local mucho más amplio que el teatro Galán, con un escenario para representar un espectáculo de danza para el que adaptaron este inmueble durante el mes que duraron las representaciones.

Los integrantes de 'A Miñoca' confirman que entraron el pasado jueves en el inmueble para convertirlo en un local sociocultural / El Correo Gallego

El Colegio la Inmaculada

El inmueble okupado el día de la Ascensión en la rúa García Blanco está justo frente al Colegio la Inmaculada. Esta mañana de lunes y después de permanecer sin clases desde el pasado miércoles, el centro conocía la nueva situación de la nave, por lo que, de momento, no han querido entrar a valorar las posibles consecuencias de convivencia que puede tener en el centro, donde cientos de niños acuden a clase cada mañana.