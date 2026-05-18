Entrevista | Raquel C. Pico Gañadora do Premio Xohana Torres 2025
Raquel C. Pico: «Maruja del Mazo é a primeira estrela do cine galego»
A xornalista compostelá recolleu o pasado marzo o galardónde ensaio cun traballo de investigación inspirado nesta actriz
Raquel C. Pico (Compostela, 1984) recolleu o pasado marzo o Premio Xohana Torres 2025, que se entrega no Pazo de Raxoi con motivo da celebración do Día da Muller. Xornalista e escritora o seu traballo Na procura da primeira estrela galega, Maruja del Mazo e as mulleres do cine na Galicia dos anos 20 valeulle este galardón organizado polo Concello e a USC. EL CORREO GALLEGO conversa con ela sobre o traballo, a figura de Maruja del Mazo e liberación feminina durante a década dos anos 20.
Cóntenos en que consiste este traballo, polo que aínda haberá que agardar a telo impreso?
É un libro de non ficción sobre Maruja del Mazo, que é a primeira actriz galega dunha película de cinema mudo galega. Algo así como a primeira estrela do cine galego. O libro pretende descubrir quen era esta muller, como se converteu en actriz pero tamén fai un percorrido máis longo, porque para chegar a ela hai que atravesar outras películas de cine mudo que se fixeron en Galicia na década dos anos 20 e quen eran as súas protagonistas. Porque xa houbo antes outras películas pero as súas protagonistas non era mulleres galegas.
Cal é a importancia de Maruja del Mazo e cal a importancia de recuperar a súa figura?
O interesante de Maruja del Mazo é que ela é realmente galega. Noutros casos aínda que as películas sexan anteriores as protagonistas non eran galegas, como é o caso de La Casa de la Troya, na que a actriz protagonista era de Madrid, e hai outro filme máis que se estreou con títulos escritos en galego pero a actriz era francesa. Na película protagonizada por Maruja del Mazo, o director, Rino Lupo, dixo que si quería unha auténtica beleza galega e, entendamos o que entendamos, buscou unha rapaza galega e fíxoo dunha forma moi cinematográfica: apostouse na rúa Príncipe de Vigo a ver pasar xente e veuna e la, que era moi nova, unha costureira que ía para o traballo. A pregunta que me fago no peche do libro busca reflexionar sobre isto, porque os datos que temos dela son moi escasos, entón tamén está o dilema de se isto ía ser unha reportaxe de 800 palabras ou un libro de 80 páxinas. A cuestión máis relevante é non só contar a historia da persoa da que estamos a falar, senón tamén do seu momento.
Cal é o contido feminista do teu traballo?
O meu primeiro ensaio publicado, Noticias da modernidade, xa é sobre as mulleres dos anos 20 en Galicia, unha década moi interesante, na que os medios falaban da muller moderna, as flapper ou garçon, algo semellante ás 'sin sombrero'. Na miña investigación sobre as mulleres deses anos descubrín que teñen biografías moi interesantes, moitas veces moi esquecidas. Naquela altura a estas mozas criticábanas moito por bailar charlestón, porque se escandalizaba. Na época de entreguerras tendemos a pensar que o mundo estaba desconectado, sen redes sociais ou internet, pero non era así.
Había intercambio cultural?
Había moito intercambio de cine, importábanse moitísimas películas de Estados Unidos dende Europa, había un intercambio de contidos, de cultura, de información. É un período este no que a xente logo da guerra mundial quere divertirse, e os cambios tamén teñen que ser así. O xornal El Sol recollía nunha enquisa a finais dos anos 20 preguntándolle á mocidade daquela época por como elas vian o futuro e o presente claro, e é moi interesante porque hai como unha fascinación pola modernidade pero tamén eran criticadas porque cortaban o pelo, bailaban... E dalgún modo quero reivindicar o relato delas. Non sei dicir ata que punto a súa actitude era consciente ou simplemente era o contexto, pero si foi un momento vibrante, consumíase moita música e moito cine, non só nas grandes cidades e tamén era accesible porque había distintos tipos de entradas.
Por que a querencia pola década dos anos 20?
Foi un pouco casual. Cando comecei con esta investigación para unha reportaxe sobre moda comecei a tirar do fío, e descobres unha historia moitísimo máis ampla, acabas encadeando unha cousa con outra e ao final ves que é un período moi interesante e que moitas das preguntas que se facían naquela época as seguimos facendo agora. Todo o que fago é dende a perspectiva de que son xornalista, e daquela tamén empeza o xornalismo de consumo, que hoxe nos parece tan normal, pero daquela estaba nun período de transición.
En que proxectos anda agora?
Acaba de saír un libro sobre Jane Austen, con Sushi Books, en galego e en castelán. O Mundo de Jane Austen, que mestura biografía e libro de viaxe, os seus pasos por Inglaterra, e tamén ese aquel que tanto emociona desta muller que leva 200 anos morta e seguímola lendo, amándoa, gozándoa.
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Fallece el empresario Isaac Rosón Ferreiro, hermano de la socialista Mercedes Rosón y padre del director xeral de Pesca de la Xunta
- Violento asalto a una vivienda en Santiago: herido un vecino de Vista Alegre tras enfrentarse a dos individuos
- Los vecinos de Conxo alertan de que la senda entre Santiago y O Milladoiro incumple normas de Patrimonio
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago