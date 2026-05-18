Renfe estrena este miércoles el primer AVE directo Santiago-Madrid sin parada en Castilla y León

Renfe ha anunciado este lunes que adelanta el horario de salida del Alvia 4114 Lugo-Madrid a las 5.18 horas a partir de este miércoles 20 de mayo.

Según ha informado el operador en un comunicado, esta modificación permitirá a los lucenses viajar a la capital y regresar en el mismo día, además de ofrecer una nueva opción de movilidad madrugadora para los viajeros de estaciones intermedias como A Gudiña, Sanabria, Zamora y Medina del Campo.

El servicio de Lugo mantendrá las paradas habituales de su recorrido en Galicia: Sarria a las 5.41 horas; Monforte de Lemos a las 6.10 horas; Ourense a las 6.58 horas y A Gudiña a las 7.44 horas. En Castilla y León el tren se detendrá en Sanabria AV a las 8.04 horas, en Zamora a las 8.39 horas y en Medina del Campo a las 9.13 horas. La llegada a Madrid está prevista para antes de las diez y media.

AVE Santiago-Madrid

A partir de este miércoles, Renfe ha anunciado que también reorganizará otros servicios que conectan Galicia con Madrid.

Entre las novedades, el tren AVE 4464 Vigo-Madrid de primera hora de la mañana adelanta 10 minutos su salida (lo hará a las 05.50 horas) e incluirá en su itinerario la parada en Santiago, añadiendo una nueva opción de viaje, y mantendrá un horario de llegada a destino similar al actual.

La parada que este tren presta en Zamora -hasta el 19 de mayo-, pasará a realizarlo desde el 20 de mayo a una hora muy similar la nueva frecuencia del Alvia Lugo-Madrid (a las 08.39 horas).

También sufre modificaciones el tren AVE 4364 A Coruña-Madrid de las 07.15 horas, que adelanta su salida a las 07.10 y, por tanto, modifica en cinco minutos el horario de las paradas intermedias habituales y de llegada a destino.

Nuevos horarios Renfe Galicia-Madrid a partir de este miércoles 20 de mayo / RENFE

Madrid-Galicia

El primer servicio del día que partirá de Madrid pasa a ser el Avlo 4295 Madrid-A Coruña. Este tren saldrá de la capital a las 06.30 horas (actualmente a las 08.25 horas), mejorando las opciones matinales de viaje tanto a Castilla y León, -con paradas de primera hora en Zamora (7.48 horas) o Sanabria AV (08.17 horas)-, como en la localidad gallega de A Gudiña (8.36 horas).

El horario que libera este Avlo pasa a ser utilizado por el AVE 4475 Madrid-Vigo que actualmente sale de la capital a las 07.14 horas. Con un nuevo horario de salida a las 08.26 horas, mantendrá las mismas paradas y llegará a destino a las 12.34 horas.

La reorganización la completa la modificación del AVE 4565 Madrid-Vigo de primera hora de la tarde. Este servicio, que actualmente parte de Chamartín a las 16.05 horas, adelanta su salida a las 15.32 horas.

Según incide Renfe, esta línea supone una nueva opción de viaje para los viajeros con destino Santiago, ya que incluye una nueva parada en la capital gallega en su itinerario. La hora de llegada a Vigo será a las 19.44 horas (actualmente a las 19.58 horas).

Nuevos horarios Renfe Madrid-Galicia a partir de este miércoles 20 de mayo / Renfe

Billetes ya disponibles

Los billetes para esta nueva oferta de trenes ya se encuentran disponibles para su consulta y adquisición en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en su web.