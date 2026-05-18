Patrimonio cultural
El tesoro de tapices de la Catedral de Santiago
El templo tiene más de un centenar de obras creadas a partir de cartones de grandes del arte europeo como Goya o Rubens, un «valioso» legado eje de la visita especial celebrada este lunes (Día Internacional de los Museos). «Nacieron para cubrir paredes y luego alcanzaron nivel de obras artísticas», subraya el guía Pedro Rey-Alvite
Al Museo Catedral de Santiago, que en 2025 tuvo 446.518 visitantes, según su web, le sobra encanto y le falta espacio. «La colección de tapices es poco conocida por eso aprovechamos este Día Internacional de los Museos para reivindicarla y mostrar parte de ella», señala a EL CORREO GALLEGO el guía Pedro Rey-Alvite ante de tutelar una visita especial gratuita con una treintena de participantes.
Secretos tras el incendio
«De la primera colección, desgraciadamente no nos queda nada, un cachito chiquitito de uno de sus tapices que se guarda en el archivo de la Catedra, ya que se quemaron en un gran incendio allá por 1751...», aclara antes de ajustar algún que otro pinganillo repartido entre el grupo para mejorar la escucha didáctica. Tras subir escaleras varias, cruzar pasillos y algún que otro pasadizo propio de películas como "El nombre de la rosa", aparecemos en una sala con cuatro grandes lonas, tapices de unos cuatro metros de alto y anchura mayor firmados por HM (Hans Mattens), basados en el cartón (boceto) del pintor italiano del siglo XVI, Giulio Romano.
Durante la visita no está permitido hacer fotografías, nos topamos con una persona vigilante en cada sala, un aparato para mitigar la humedad y la convivencia de piezas dispares, desde una réplica del botafumeiro a o una figura de la Virgen de Guadalupe («donada por Antonio de Monroy, arzobispo de origen mexicano, devoto de la Guadalupe... y que no era rico, era inmensamente rico porque tenía minas de plata en México»).
«Eran muy costosos... Una serie de tapices le costó a Isabel la Católica lo que el crucero de una catedral»
Los tapices de HM, anteriores al citado incendio de 1751, «son de los más antiguos de la Catedral», explica Rey-Alvite que también alude a las donaciones del Arzobispo Fonseca III para hilar el tesoro de esta colección de tapices.
Personajes claves
Aquel fuego del siglo XVIII coincide con «un personaje» clave: Pedro Antonio Acuña y Malvar. «Él se vuelve fundamental para la colección de tapices tal y como la conocemos hoy, era sobrino del arzobispo Sebastián Malvar y Pinto, tenía mucho dinero y se va haciendo con obras que quedan descatalogadas y son subastadas por los palacios reales...» Y al fallecer, su testamento, leído en la Catedral, lega más de cien tapices y muchos libros. «Y aunque no son tapices religiosos, a diferencia de los que había, sí son tapices de grandes pintores como Goya, Rubens, David Teniers II, José del Castillo, Zacarías González Velázquez... de las mejores escuelas de tapices flamencas y españolas».
En la siguiente sala brillan tres obras de Rubens, lonas firmadas por Jan Raes II (siglo XVII), «que es el propietario de los tapices hasta su venta porque lo habitual es que la corona encargue a un tapicero el trabajo... Y es en Amberes donde se abre por primera vez un mercado donde se exhiben tapices que se hacen para venderse, sin tener comprador inicial...», detalla el guía sobre ese primer capitalismo artístico. En la sala anexa lucen trazos de Goya, con tapices restaurados «gracias al BBVA», a partir de cartones del famoso pintor, que trabajó en la Fábrica de Tapices (Madrid), «a donde entró enchufado por su cuñado».
Así se hacían los tapices
«El tapiz no se cose, se anuda, parte todo de un gran cartón, como los que hizo Goya, que son obras de arte en sí mismas que están en el Museo del Prado. El cartón marcaba el tamaño de la obra, los colores, los sombreados, los personajes y el patrón de los nudos que se hacían posteriormente, y a partir de ahí se hacían las urdimbres y cuantas más tramas tiene, mejor calidad tiene el tapiz, como los píxeles de un televisor... Se colocaba el cartón detrás, y se hacían los nudos desde atrás, metiendo el hilo por las tramas frente a un espejo...», cuenta Rey-Alvite. Y añade: «Los tapices eran algo muy costoso... Eran muy costosos... Una serie de tapices, le costó a Isabel la Católica, lo que el crucero de una catedral... Hoy si le hacemos un encargo a la Fábrica de Tapices, el metro cuadrado no costaría menos de 20.000 euros».
Opinan visitantes
El grupo visitante tiene acento local, según la encuesta a mano alzada del guía. De fuera viene Eugenia San Millán, recién llegada de Tarragona: «Me parece una visita fantástica por el fondo y por el contenido. Es buena idea agrupar los tapices por salas y me gusta la iluminación aunque algunos rótulos sean algo pequeños como para leerse bien». Y Elías García Climent, de Vigo, dice: «La visita me ha gustado mucho más de lo que esperaba, no me imaginaba que el Museo de la Catedral tuviese tapices tan valiosos y tal cantidad», cuenta antes de unirse al aplauso al guía y al tesoro patrimonial (re)visitado del que puede presumir Santiago dentro de un museo con la entrada a 23 euros en un día estándar y con una oferta de contenido patrimonial que va mucho más allá de sus tapices.
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