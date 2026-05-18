A USC despide unha nova xeración de alumnos galegos con talento matemático

A Facultade de Matemáticas reuniu este sábado aos estudantes que participaron na décimo sétima edición do proxecto ESTALMAT-Galicia

Foto de grupo da promoción de 2024 do proxecto Estalmat-Galicia coas autoridades. / Santi Alvite

L.R.

Santiago

A promoción de 2024 do proxecto ESTALMAT- Galicia, dedicado ao estímulo do talento matemático, pechou este sábado 16 de maio o curso na Aula Magna da Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago. Ao acto asistiron as 8 alumnas e os 19 alumnos de ESTALMAT-Galicia que conformaron a décimo sétima promoción, da que tamén forma parte un estudante que cursou o primeiro ano en Estalmat-Murcia.

A sesión, que deu comezo cun relatorio da profesora e presidenta do Programa, María Elena Vázquez Cendón, presidiuna a reitora da USC e docente do programa, Rosa Crujeiras, e ao que asistiron ademais a secretaria da Facultade de Matemáticas, María José Ginzo Villamayor, e o alcalde de Ames, José Blas García Piñeiro. Tamén participaron, en representación do equipo docente, a profesora do IES Antón Fraguas Trinidad Pérez López, as representantes das familias Ana Amparo Fernández e Mario Gallo, e do alumnado Noa Garabato Pardo e Raúl Cousillas Roget.

Estes estalmateiros e estalmateiras están agora convidados a participar no programa ESTALMAT-PI, que supón un terceiro curso, e que actualmente mantén aberta a convocatoria.

En que consiste ESTALMAT-Galicia?

O Proxecto ESTALMAT-Galicia está pilotado por membros da Facultade de Matemáticas da USC e de distintos centros de ensino secundario de Galicia. Conta cun financiamento específico da Consellaría de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional; da Axencia Galega de Innovación; das Deputacións da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e do Concello de Ames. Entre os colaboradores que achegan material destaca Casio Educación.

Desde o ano 2024 Estalmat-Galicia forma parte do proxecto SUMO Valor da USC, no que xa participaron as empresas DXC Technology desde o seu Centro de Excelencia para iniciativas de Datos e Inteligencia Artificial para España e Portugal, con sede en Santiago e o Centro de Investigación Mestrelab.

