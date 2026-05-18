A USC é a sexta universidade española con máis científicas no ránking das 12.000 máis citadas
A clasificación elaborada polo CSIC destaca un total de 213 científicas da institución compostelá
A Universidade de Santiago (USC) sitúase como a sexta universidade española con máis presenza no ránking das 12.000 científicas máis citadas do Estado, elaborado polo Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC). A última edición da clasificación inclúe un total de 213 investigadoras da institución compostelá, o que a coloca ademais á cabeza do Sistema Universitario Galego (SUG).
No TOP 3000 do ránking, a USC suma 62 investigadoras, fronte ás 46 da Universidade de Vigo e ás 23 da Universidade da Coruña. A clasificación destaca tamén 162 investigadoras da UVigo e 23 da UDC no conxunto da listaxe.
María José Alonso Fernández, catedrática do Departamento de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da USC e directora do grupo Nanobiofar no Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (CiMUS), é a investigadora da institución compostelá mellor situada na clasificación, ao ocupar o posto 34. Síguea María Teresa Moreira Vilar, catedrática de Enxeñaría Química, no posto 63.
Co obxectivo de potenciar o Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 5, relativo á igualdade de xénero, o CSIC puxo en marcha en 2022 este ránking de investigadoras do Estado que traballan tanto en institucións españolas como estranxeiras. A clasificación elabórase en función do índice h, obtido a partir dos perfís públicos das científicas en Google Académico e OpenAlex.
Os datos desta última edición foron recollidos entre o 20 e o 30 de abril de 2026 a partir da análise de plataformas de acceso público e gratuíto como Google Scholar/Google Académico, ORCID e OpenAlex. A listaxe inclúe 12.100 perfís clasificados por orde decrecente segundo o índice h e, en caso de empate, tense en conta o número total de citas. O valor mínimo do índice h para formar parte do ránking é de 18.
